Arrascaeta comenta período com Abel e explica o que foi determinante para brilhar com Jesus

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Uma das principais estrelas atuais e fundamental nos títulos da Libertadores e do Brasileiro de 2019, Arrascaeta teve um início longe dos holofotes pelo Flamengo. Abel Braga, então técnico do uruguaio, não o tinha como titular, o que culminou em críticas ao comandante e, agora, fez o meia falar sobre.

Em entrevista ao canal "Zico 10", no YouTube, Arrascaeta relembrou o início de sua trajetória pelo Flamengo. Em seguida, explicou o que foi determinante para, com Jorge Jesus, deslanchar e brilhar na vitoriosa equipe rubro-negra.

- O Flamengo é um grande clube do Brasil, respeitado por todo o mundo. Então, estou muito feliz. Primeiramente, eu tinha que me adaptar a um novo clube, novos companheiros. Na verdade, todo mundo aqui me recebeu muito bem, me deu muita confiança. Mas os jogadores, às vezes, também precisam de um pouquinho de tempo para se adaptar e se sentir à vontade - disse o camisa 14, ao Galinho de Quintino, emendando:

- Eu, pessoalmente, tratei de me preparar da melhor forma fisicamente para poder, aos poucos, mostrar meu futebol. E foi o que aconteceu: depois que o Jorge Jesus chegou aqui, foi quando eu comecei a jogar mais, a ter mais possibilidade. É muito importante para mim a confiança que o treinador passa para o jogador. E, depois que comecei a jogar com ele, me senti muito bem e graças a Deus foi um ano incrível.