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Arrascaeta comenta período com Abel e explica o que foi determinante para brilhar com Jesus

Uruguaio, ao 'Canal Zico 10', falou sobre o início no Flamengo: 'Os jogadores, às vezes, também precisam de um pouquinho de tempo para se adaptar e se sentir à vontade'...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2020 às 15:33

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 15:33

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Uma das principais estrelas atuais e fundamental nos títulos da Libertadores e do Brasileiro de 2019, Arrascaeta teve um início longe dos holofotes pelo Flamengo. Abel Braga, então técnico do uruguaio, não o tinha como titular, o que culminou em críticas ao comandante e, agora, fez o meia falar sobre.
Em entrevista ao canal "Zico 10", no YouTube, Arrascaeta relembrou o início de sua trajetória pelo Flamengo. Em seguida, explicou o que foi determinante para, com Jorge Jesus, deslanchar e brilhar na vitoriosa equipe rubro-negra.
- O Flamengo é um grande clube do Brasil, respeitado por todo o mundo. Então, estou muito feliz. Primeiramente, eu tinha que me adaptar a um novo clube, novos companheiros. Na verdade, todo mundo aqui me recebeu muito bem, me deu muita confiança. Mas os jogadores, às vezes, também precisam de um pouquinho de tempo para se adaptar e se sentir à vontade - disse o camisa 14, ao Galinho de Quintino, emendando:
- Eu, pessoalmente, tratei de me preparar da melhor forma fisicamente para poder, aos poucos, mostrar meu futebol. E foi o que aconteceu: depois que o Jorge Jesus chegou aqui, foi quando eu comecei a jogar mais, a ter mais possibilidade. É muito importante para mim a confiança que o treinador passa para o jogador. E, depois que comecei a jogar com ele, me senti muito bem e graças a Deus foi um ano incrível.
Aos 26 anos, Arrascaeta custou 20,5 milhões de euros (cerca de R$ 90,6 milhões na cotação de 2019) aos cofres do Flamengo. O investimento se fez valer em taças e números: ele soma 68 jogos, 21 gols e 23 assistências pelo clube da Gávea, além de seis títulos (dois Cariocas, um Brasileiro, uma Libertadores, uma Supercopa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana).

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