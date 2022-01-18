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Arrascaeta comemora renovação com o Flamengo: 'O meu grande desejo é continuar ganhando títulos'

Meia uruguaio estendeu o vínculo com o Rubro-Negro até dezembro de 2026...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2022 às 12:22

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 12:22

Depois de uma arrastada novela de meses duração, o Flamengo chegou a um acordo e oficializou, na manhã desta terça-feira, a renovação de contrato de Arrascaeta, cuja validade agora é até dezembro de 2026 - o anterior expiraria ao fim de 2023. E o uruguaio não deixou de comemorar o feito nas redes sociais:- Feliz por estender meu contrato com esse grande clube Flamengo. O meu grande desejo é continuar junto ao grupo conquistando grandes títulos pra nossa nação rubro negra - escreveu o meia de 27 anos. Desde janeiro de 2019 no Flamengo, Arrascaeta soma 135 partidas, 38 gols e 46 assistências, além dos seguintes títulos: uma Libertadores, dois Brasileiros, três Cariocas, duas Supercopas do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.
Crédito: ArrascaetachegouaoFlamengoem2019(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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