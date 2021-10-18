Arnaldo Cezar Coelho critica decisão do VAR desfavorável ao Flamengo: 'Gol legal e fim de papo'

Diante de lances polêmicos entre Flamengo e Cuiabá, que ficaram no empate em 0 a 0 no último domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, Arnaldo Cezar Coelho, ex-árbitro e comentarista de arbitragem de 1989 a 2018 na Rede Globo, foi ao Twitter externar a sua visão do gol de Michael anulado após consulta ao árbitro de vídeo (Rodolpho Toski Marques - FIFA/PR):- Aos teimosos, esse toque do zagueiro (do Cuiabá) habilitou o jogador (Matheuzinho) que estava em posição de impedimento, outra jogada. Gol legal e fim de papo - escreveu Arnaldo Cezar Coelho. Mais cedo, Luiz Eduardo Baptista, conhecido como Bap, o vice-presidente de Relações Externas do Rubro-Negro, também se manifestou na rede social e demonstrou insatisfação com as decisões da arbitragem (veja aqui).