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Arnaldo Cezar Coelho critica decisão do VAR desfavorável ao Flamengo: 'Gol legal e fim de papo'

Ex-árbitro se manifestou no Twitter na manhã desta segunda, horas depois de o Flamengo ter empatado com o Cuiabá em 0 a 0, no Maracanã...
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Publicado em 

18 out 2021 às 12:10

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 12:10

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Diante de lances polêmicos entre Flamengo e Cuiabá, que ficaram no empate em 0 a 0 no último domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, Arnaldo Cezar Coelho, ex-árbitro e comentarista de arbitragem de 1989 a 2018 na Rede Globo, foi ao Twitter externar a sua visão do gol de Michael anulado após consulta ao árbitro de vídeo (Rodolpho Toski Marques - FIFA/PR):- Aos teimosos, esse toque do zagueiro (do Cuiabá) habilitou o jogador (Matheuzinho) que estava em posição de impedimento, outra jogada. Gol legal e fim de papo - escreveu Arnaldo Cezar Coelho. Mais cedo, Luiz Eduardo Baptista, conhecido como Bap, o vice-presidente de Relações Externas do Rubro-Negro, também se manifestou na rede social e demonstrou insatisfação com as decisões da arbitragem (veja aqui).
Já Renato Gaúcho, na entrevista coletiva concedida após o jogo no Maracanã, mostrou descontentamento com a utilização do VAR, operado por Rodolpho Toski Marques (FIFA/PR), dizendo que o árbitro de vídeo quer "apitar o jogo".> Veja e simule a tabela do Brasileirão
O Flamengo, agora, vira chave para enfrentar o Athletico-PR pela partida de ida das semifinais da Copa do Brasil. O primeiro confronto será às 21h30 desta quarta-feira, na Arena da Baixada.

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