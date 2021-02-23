Ariel Holan será o quarto argentino e 17º estrangeiro a comandar o Santos

Crédito: Divulgação/Instagram/Universidad Católica

O Santos anunciou Ariel Holan como novo técnico do clube até dezembro de 2023. O comandante santista será o quarto argentino a comandar o Peixe, o décimo sétimo estrangeiro na história dos treinadores do Alvinegro. Ao todo foram 5 uruguaios, 2 italianos, 1 português, 1 irlandês, 1 húngaro, 1 austríaco, 1 peruano, 1 paraguaio e agora 4 argentinos. Três na era amadora e os outros quatorze na era profissional. Os dados são do Acervo Santos.

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroÉ o terceiro ano seguido em que o clube busca por um técnico estrangeiro para a temporada. Jorge Sampaoli, Jesualdo Ferreira e agora Ariel Holan. O técnico Cuca chegou após a demissão de Jesualdo, ele foi o único brasileiro desde 2018, quando ele também comandava o Santos.

Ariel Holan tem 60 anos, começou a carreira como técnico de hóquei, foi campeão da Copa Sul-Americana com o Independiente, da Argentina, em 2017, e conquistou o título chileno na semana passada com a Universidad Católica.O treinador assinou um contrato de três temporadas e estará no Brasil provavelmente na próxima quarta-feira para iniciar os trabalhos no clube.

Veja a lista completa:

- Futebol armador

1912 - Harold Cross (Irlanda)1916/1919 - Juan Bertone (Uruguai)1919 - Ramón Platero (Uruguai)

- Futebol profissional