Ariel Holan será o quarto argentino e 17º estrangeiro a comandar o Santos

O Santos anunciou Ariel Holan como novo técnico do clube até dezembro de 2023. O comandante santista será o quarto argentino a comandar o Peixe, o décimo sétimo estrangeiro na história dos treinadores do Alvinegro. Ao todo foram 5 uruguaios, 2 italianos, 1 português, 1 irlandês, 1 húngaro, 1 austríaco, 1 peruano, 1 paraguaio e agora 4 argentinos. Três na era amadora e os outros quatorze na era profissional. Os dados são do Acervo Santos.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroÉ o terceiro ano seguido em que o clube busca por um técnico estrangeiro para a temporada. Jorge Sampaoli, Jesualdo Ferreira e agora Ariel Holan. O técnico Cuca chegou após a demissão de Jesualdo, ele foi o único brasileiro desde 2018, quando ele também comandava o Santos.
Ariel Holan tem 60 anos, começou a carreira como técnico de hóquei, foi campeão da Copa Sul-Americana com o Independiente, da Argentina, em 2017, e conquistou o título chileno na semana passada com a Universidad Católica.O treinador assinou um contrato de três temporadas e estará no Brasil provavelmente na próxima quarta-feira para iniciar os trabalhos no clube.
Veja a lista completa:
- Futebol armador
1912 - Harold Cross (Irlanda)1916/1919 - Juan Bertone (Uruguai)1919 - Ramón Platero (Uruguai)
- Futebol profissional
1934 - Pedro Mazullo (Uruguai)1934/1935 e 1950 - Caêtano di Domenica (Itália)1937 - Franz Gaspar (Hungria)1939/1940 - Isaac Goldenberg (Áustria)1940/1941 - Dario Letona (Peru)1944 - Ricardo Diez (Uruguai)1946/1947 - Abel Picábea (Argentina)1948 - Diego Ayala (Paraguai)1951 - Luiz Comitante (Uruguai)1954 - Giuseppe Ottina (Itália)1977/1978 - Ramos Delgado (Argentina)2019 - Jorge Sampaoli (Argentina)2020 - Jesualdo Ferreira (Portugal)2021 - Ariel Holan (Argentina)