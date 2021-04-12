Ariel Holan espera valorizar 'capital jovem' do Santos

Crédito: Divulgação/ Twitter do Santos

Na partida da última terça-feira diante do San Lorenzo, pela terceira fase da Copa Libertadores, o Santos entrou em campo com um titular de 18 anos (Gabriel Pirani) e dois de 17 ( Kaiky Fernandes e Marcos Leonardo). Além deles, Ângelo, de apenas 16 anos, entrou no segundo tempo e fez um dos gols do Peixe.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaEm entrevista exclusiva ao LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, o técnico Ariel Holan admitiu surpresa com a qualidade dos garotos e destacou a importância de ajudá-los no desenvolvimento para o futuro do Santos tanto do ponto de vista esportivo quanto do ponto de vista financeiro.

- Estou surpreso não só com eles (os quatro citados acima), mas com Sandry, que lamentavelmente teve a lesão, mas com Vinícius (Balieiro), Ivonei, (Kevin) Matylhus, Renyer, Allanzinho, Kaio, Jorge, Bruno Henrique, muitos jovens. Estou muito feliz. É muito importante contar com esses jogadores por duas coisas. Primeiro porque na medida que vão fazendo o trabalho vão ganhar experiência e ganhar eficiência em campo. Por outro lado, é importante que eles valorizem muito, são jogadores extraordinários e muito jovens. O Santos tem como fazer um time competitivo muito em breve, mas é importante financeira e economicamente. Esse capital jovem, se pudermos melhorar, será muito importante esportivamente e economicamente para o clube - analisou o técnico.Para ajudar no crescimento e valorizar os jogadores, Ariel Holan afirma que todos terão oportunidade de jogar. No Paulistão, diante do Botafogo no último sábado o treinador já escalou uma equipe alternativa. E ele sabe que precisará conter a ansiedade dos garotos por vagas no time titular.