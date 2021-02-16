Ariel Holan encaminha saída da U. Católica e se aproxima do Santos

Crédito: Ariel Holan deve anunciar a saída da U. Católica nas próximas horas Divulgação/Instagram/Universidad Católica

O técnico Ariel Holan encaminhou a rescisão do seu contrato e não seguirá como comandante da Universidad Católica (Chile). De acordo com a imprensa chilena, especialmente a Rádio Cooperativa, o anúncio da saída do técnico deve ser feito nas próximas horas. O treinador argentino é um dos nomes procurados pela diretoria santista para substituir Cuca, e as conversas devem se intensificar nos próximos dias.

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroA rescisão ainda não foi anunciada oficialmente pelo próprio clube. Campeão chileno da temporada, Holan tinha no contrato uma cláusula que facilitaria a saída dele para um clube do exterior antes do dia 21 de fevereiro. Segundo a imprensa chilena, as partes chegaram a um acordo em reunião nesta segunda-feira.

Holan é o nome preferido de alguns nomes da cúpula santista e a questão salarial é considerada o único problema na negociação. O treinador pede mais do que o Santos paga para Cuca atualmente, mas o clube confia que poder chegar a um acordo.O LANCE!/DIÁRIO conversou com representantes do treinador, que confirmaram que já existem conversas com o Santos, mas que não é o único brasileiro interessado em Holan. Com a saída da Universidad Católica confirmada, as conversas com o Peixe serão intensificadas.