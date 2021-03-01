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Ariel Holan é apresentado no Santos e fala em ter um time protagonista

Técnico argentino assinou um contrato com o Peixe até o final de 2023...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 11:40

LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2021 às 11:40
Crédito: Twitter Santos FC
Ariel Holan foi apresentado oficialmente como novo técnico do Santos na manhã desta segunda-feira. O treinador participou de entrevista coletiva ao lado do presidente Andres Rueda. Nas respostas, o argentino fez questão de destacar toda a admiração que tem pelo clube e quer uma equipe de acordo com a história.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- O Santos, para mim, é um desafio muito grande. Ontem (domingo), quando andava pelo campo, pensava que ali jogou Pelé, Neymar e tantos outros. É um bicampeão do mundo, um tricampeão da América, uma marca mundial. Estar aqui me deixa muito feliz. O compromisso com os torcedores é de ter uma equipe protagonistas em todos os campos, local e de visitante, e uma equipe de acordo com a história do futebol brasileiro - afirmou.
Pensando eu se adaptar o mais rápido possível ao Brasil, o treinador também fez questão de afirmar que fará aulas para aprender o português e conseguir se comunicar melhor.- Meu compromisso também é falar português, vou ter um professor já nesta semana para poder falar no idioma do Brasil. Prometo muito trabalho, muita paixão, e dar o melhor para o Santos ficar no papel de preponderância na história.
Por fim, Holan também exaltou o futebol brasileiro, lembrou a vontade que tinha de vir treinar no país e que o Santos lhe deu condições de realizar um bom trabalho.
- Tinha muita vontade de vir ao Brasil. É um futebol que admiro desde criança, que admiro enormemente. Agora, se deram as condições, porque o presidente me deu a tranquilidade de levar adiante um trabalho sério, honesto. Isso foi determinante para tomar a decisão de vir ao Santos - completou.

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