Ariel Holan é apresentado no Santos e fala em ter um time protagonista

Crédito: Twitter Santos FC

Ariel Holan foi apresentado oficialmente como novo técnico do Santos na manhã desta segunda-feira. O treinador participou de entrevista coletiva ao lado do presidente Andres Rueda. Nas respostas, o argentino fez questão de destacar toda a admiração que tem pelo clube e quer uma equipe de acordo com a história.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- O Santos, para mim, é um desafio muito grande. Ontem (domingo), quando andava pelo campo, pensava que ali jogou Pelé, Neymar e tantos outros. É um bicampeão do mundo, um tricampeão da América, uma marca mundial. Estar aqui me deixa muito feliz. O compromisso com os torcedores é de ter uma equipe protagonistas em todos os campos, local e de visitante, e uma equipe de acordo com a história do futebol brasileiro - afirmou.

Pensando eu se adaptar o mais rápido possível ao Brasil, o treinador também fez questão de afirmar que fará aulas para aprender o português e conseguir se comunicar melhor.- Meu compromisso também é falar português, vou ter um professor já nesta semana para poder falar no idioma do Brasil. Prometo muito trabalho, muita paixão, e dar o melhor para o Santos ficar no papel de preponderância na história.

Por fim, Holan também exaltou o futebol brasileiro, lembrou a vontade que tinha de vir treinar no país e que o Santos lhe deu condições de realizar um bom trabalho.