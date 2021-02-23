Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ariel Holan deve chegar no final de semana para ver a estreia do Santos no Paulistão
futebol

Ariel Holan deve chegar no final de semana para ver a estreia do Santos no Paulistão

Treinador argentino só deve começar a comandar os treinos na próxima semana...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 15:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2021 às 15:41
Crédito: AFP
Anunciado na última segunda-feira como o novo técnico do Santos, Ariel Holan deve chegar ao Brasil somente no próximo final de semana e já deve ir ao estádio no domingo para assistir a estreia do Peixe no Campeonato Brasileiro, domingo, diante do Santo André, no Canindé.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroO programação indica que Holan comece a trabalhar no CT Rei Pelé na próxima terça-feira, quando voltam os titulares que ganharam recesso do Santos (Pará, Luan Peres, Felipe Jonatan, Alison, Soteldo e Lucas Braga). A estreia dele em campo ainda não está definida, mas pode ser na segunda rodada contra a Ferroviária ou na terceira, diante do São Paulo.
Ariel Holan tem 60 anos, começou a carreira como técnico de hóquei, foi campeão da Copa Sul-Americana com o Independiente, da Argentina, em 2017, e conquistou o título chileno na semana passada com a Universidad Católica.Na última partida do Campeonato Brasileiro e no início do Paulistão, a equipe será comandada por Marcelo Fernandes, auxiliar técnico fixo do clube.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados