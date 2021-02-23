Ariel Holan deve chegar no final de semana para ver a estreia do Santos no Paulistão

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Anunciado na última segunda-feira como o novo técnico do Santos, Ariel Holan deve chegar ao Brasil somente no próximo final de semana e já deve ir ao estádio no domingo para assistir a estreia do Peixe no Campeonato Brasileiro, domingo, diante do Santo André, no Canindé.

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroO programação indica que Holan comece a trabalhar no CT Rei Pelé na próxima terça-feira, quando voltam os titulares que ganharam recesso do Santos (Pará, Luan Peres, Felipe Jonatan, Alison, Soteldo e Lucas Braga). A estreia dele em campo ainda não está definida, mas pode ser na segunda rodada contra a Ferroviária ou na terceira, diante do São Paulo.