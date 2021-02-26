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futebol

Ariel Holan chega neste sábado e quer agilizar trabalho no Santos

Novo técnico será apresentado na próxima segunda e iniciará os treinos  na terça-feira...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 20:07

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 20:07
Crédito: AFP
Já anunciado como novo comandante do Santos, Ariel Holan chega à cidade neste sábado e tem pressa para conhecer tudo o que puder do clube já nos primeiros dias. O argentino sabe que não terá tempo entre as partidas e, por isso, quer trabalhar o máximo possível antes da sua estreia, que deve ser no clássico contra o São Paulo, dia 6 de março.
>> Confira a classificação final do Campeonato BrasileiroHolan já tem conversado com o auxiliar Marcelo Fernandes, o gerente Jorge Andrade e outros membros comissão técnica do Santos, querendo saber sobre os jogadores, condições físicas, clínicas, entre outras coisas.
O departamento de análise de desempenho do treinador também já tem trabalhado à distância e feito uma avaliação sobre as características dos atletas do Peixe, incluindo os das categorias de base, que deve ser muito utilizada pelo técnico. Vídeos dos treinamentos também enviados para sua equipe.O planejamento de Holan visa, além de agilizar o trabalho no clube, fortalecer a relação com os profissionais fixos do Santos, de diversas áreas.
O argentino assinou contrato de três anos com o Santos e chega trazendo mais três nomes de comissão técnica. Os auxiliares Matias Cammareri e Victor Bernay, além do preparador físico Diego Giacchino. A análise de desempenho particular continua vinculada ao treinador e não ao clube.
A apresentação de Holan será na segunda-feira.

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