Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ariel Holan aceita condições e anúncio pelo Santos depende do CG

Técnico campeão chileno pela Universidad Católica está muito perto de acertar com o Peixe...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2021 às 22:28

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 22:28

Crédito: AFP
O Santos está cada vez mais próximo de um acerto com o argentino Ariel Holan para substituir Cuca na próxima temporada. O treinador recebeu e gostou do projeto apresentado pelo Peixe e a contratação depende agora da aprovação do Comitê de Gestão, que deve se reunir já nesta quinta-feira. A informações foram publicada inicialmente pelo Uol.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroTratado como principal problema na negociação, as partes já chegaram a um acordo salarial. Holan era considerado caro pela diretoria santista, em comparação com outras opções. O tempo de contrato deve ser de dois anos. Entre os nomes avaliados pelo Santos, Ariel Holan foi visto como o favorito pelo perfil e pelo relatório da análise de desempenho.
O treinador está na Argentina, de férias, depois de ter sido campeão chileno pelo Universidad Católica. Ele exerceu a cláusula que facilitaria a saída dele para um clube do exterior antes do dia 21 de fevereiro.Ariel Holan já havia sido procurado pelo Peixe em 2018, antes da contratação de Jorge Sampaoli. Ele teve uma passagem de bastante sucesso pelo Independiente, da Argentina. Nesta segunda, em enquete promovida no perfil do DIÁRIO no twitter, ele foi o preferido pelos torcedores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados