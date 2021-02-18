Ariel Holan aceita condições e anúncio pelo Santos depende do CG

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O Santos está cada vez mais próximo de um acerto com o argentino Ariel Holan para substituir Cuca na próxima temporada. O treinador recebeu e gostou do projeto apresentado pelo Peixe e a contratação depende agora da aprovação do Comitê de Gestão, que deve se reunir já nesta quinta-feira. A informações foram publicada inicialmente pelo Uol.

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroTratado como principal problema na negociação, as partes já chegaram a um acordo salarial. Holan era considerado caro pela diretoria santista, em comparação com outras opções. O tempo de contrato deve ser de dois anos. Entre os nomes avaliados pelo Santos, Ariel Holan foi visto como o favorito pelo perfil e pelo relatório da análise de desempenho.