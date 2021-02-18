Ariel Holan aceita condições e anúncio pelo Santos depende do CG

O Santos está cada vez mais próximo de um acerto com o argentino Ariel Holan para substituir Cuca na próxima temporada. O treinador recebeu e gostou do projeto apresentado pelo Peixe e a contratação depende agora da aprovação do Comitê de Gestão, que deve se reunir já nesta quinta-feira. A informações foram publicada inicialmente pelo Uol.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroTratado como principal problema na negociação, as partes já chegaram a um acordo salarial. Holan era considerado caro pela diretoria santista, em comparação com outras opções. O tempo de contrato deve ser de dois anos. Entre os nomes avaliados pelo Santos, Ariel Holan foi visto como o favorito pelo perfil e pelo relatório da análise de desempenho.
O treinador está na Argentina, de férias, depois de ter sido campeão chileno pelo Universidad Católica. Ele exerceu a cláusula que facilitaria a saída dele para um clube do exterior antes do dia 21 de fevereiro.Ariel Holan já havia sido procurado pelo Peixe em 2018, antes da contratação de Jorge Sampaoli. Ele teve uma passagem de bastante sucesso pelo Independiente, da Argentina. Nesta segunda, em enquete promovida no perfil do DIÁRIO no twitter, ele foi o preferido pelos torcedores.