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Argentinos em alta! Cano e Calleri brigam pela artilharia do futebol brasileiro em 2022

Atacantes brilharam nos clássicos desta quarta-feira...

Publicado em 31 de Março de 2022 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2022 às 07:30
As decisões do Campeonato Carioca e do Paulistão começaram com duas coisas em comum: triunfos tricolores e artilheiros argentinos. Nesta quarta-feira, o São Paulo venceu o Palmeiras por 3 a 1 no 1º jogo da final. Calleri marcou duas vezes. Já no Rio de Janeiro, triunfo do Fluminense sobre o Flamengo por 2 a 0, com dois gols de Germán Cano. A dupla agora briga pela artilharia da elite do futebol nacional em 2022.
Com os dois tentos anotados, o goleador do Morumbi chegou a oito em apenas 15 jogos disputados na temporada. Número que já supera o seu desempenho no ano passado, quando balançou as redes cinco vezes em 16 atuações. O camisa 9 já aparece entre os 10 maiores artilheiros do ano entre os jogadores que defendem clubes da Série A.
Cano, por sua vez, atingiu a marca de 9 gols com a camisa do Fluminense e se tornou o segundo maior goleador do país em 2022. O centroavante empatou com Hulk, do Atlético Mineiro, Gabigol, do Flamengo, e Nicolas, do Goiás. Agora, somente Rodriguinho, ex-Corinthians e Bahia, atualmente no Cuiabá, aparece à frente com 10 gols.
ARTILHEIROS DO FUTEBOL BRASILEIRO EM 2022- Apenas jogadores dos clubes da Série A
1º - Rodriguinho - Cuiabá - 10 gols em 12 jogos2º - Hulk - Atlético-MG - 9 gols em 8 jogosGabigol - Flamengo - 9 gols em 12 jogosCano - Fluminense - 9 gols em 17 jogosNicolas - Goiás - 9 gols em 15 jogos6º - Calleri - São Paulo - 8 gols em 15 jogosRaphael Veiga - Palmeiras - 8 gols em 15 jogosErison - Botafogo - 8 gols em 12 jogos9º - Léo Gamalho - Coritiba - 7 gols em 12 jogosPedro Raul - Goiás - 7 gols em 12 jogos
Crédito: ArgentinoscomandaramostriunfosdeFluminenseeSãoPaulo(Fotos:ArmandoPaiva/AlexSilva

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