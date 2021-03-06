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Argentino Ariel Holan é o rei do empate em jogos de estreia

Peixe é o quarto clube que o treinador dirigirá em sua carreira. Ele nunca ganhou em um jogo de estreia, mas também nunca perdeu. Clássico marcará o início da Era Holan na Vila...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2021 às 09:00
Crédito: Ivan Storti / Santos FC
O clássico deste sábado marcará a estreia do técnico Ariel Holan como comandante do Santos, que será o quarto clube da carreira do argentino. Nos três clubes anteriores, o treinador nunca perdeu uma partida de estreia, mas também não venceu. Foram três empates.O último deles foi também em um clássico. Holan estrou pela Universidad Católica (Chile) em um jogo contra o rival Colo-Colo, pela semifinal da Copa do Chile. A partida, disputada em campo neutro, terminou empatada em 1 a 1, mas o time de Holan levou a pior na disputa de pênaltis.As duas outras estreias do treinador foram em empates por 0 a 0. No Independiente, o duelo foi contra o San Juan, em casa. Pelo Defensa y Justicia, em seu primeiro jogo na carreira como técnico, empate com Huracán fora de casa.Ariel Holan tenta conquistar sua primeira vitória em estreias neste sábado, quando o Peixe visita o São Paulo, no Morumbi. O clássico, válido pela 3ª rodada do Campeonato Paulista, será às 19h.

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