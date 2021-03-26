Argentina suspende voos do Brasil e pode afetar jogo do Santos

Crédito: Twitter Santos F.C.

O Governo da Argentina decidiu suspender todos os voos procedentes do Brasil para o país a partir do próximo sábado pelo avanço da pandemia do coronavírus. A decisão foi divulgada pelos principais veículos de imprensa do país na noite desta quinta-feira.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaA decisão pode ter um grande impacto no próximo compromisso do Santos, dia 6 de abril, diante do San Lorenzo, pela terceira fase da Copa Libertadores. Caso a Conmebol não encontre uma alternativa, a partida poderá ser disputada em outro país.