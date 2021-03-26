Argentina suspende voos do Brasil e pode afetar jogo do Santos

O Governo da Argentina decidiu suspender todos os voos procedentes do Brasil para o país a partir do próximo sábado pelo avanço da pandemia do coronavírus. A decisão foi divulgada pelos principais veículos de imprensa do país na noite desta quinta-feira.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaA decisão pode ter um grande impacto no próximo compromisso do Santos, dia 6 de abril, diante do San Lorenzo, pela terceira fase da Copa Libertadores. Caso a Conmebol não encontre uma alternativa, a partida poderá ser disputada em outro país.
Na segunda fase da competição, o Grêmio enfrentou o Ayacucho em Quito, no Equador, porque o Peru, país sede do adversário, estava com voos suspensos a partir do Brasil.O Santos planejava embarcar para a Argentina já na próxima semana para fazer um período maior de adaptação. Agora, o clube espera uma posição oficial da Conmebol para decidir a programação.