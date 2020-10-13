Argentina procura Palmeiras para buscar receita do sucesso na altitude de La Paz

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

A comissão técnica da Argentina procurou o departamento científico do Palmeiras para buscar informações sobre o jogo do Verdão de um mês atrás diante do Bolívar, no mesmo palco em que o time de Messi tentará a sua segunda vitória nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, nesta terça-feira (13).

Segundo o maior portal esportivo da Argentina, o Diário Olé, Daniel Gonçalves, coordenador científico do Palmeiras, recebeu o contato de alguns profissionais da AFA (Confederação de Futebol Argentino) e deu dicas para os ‘hermanos’ não sentirem tanto os efeitos da altitude de La Paz, capital boliviana. – O plano de jogo que fizemos na altitude baseou-se na experiência do nosso preparador físico, Antonio Mello, que já havia feito viagens à altitude em outras ocasiões, com duração de dois ou três dias antes. Isso o impulsionou com a Seleção Brasileira Sub-20 e também com outras categorias, algo que deu certo para ele. Por isso preparamos tudo para repetir nesta partida que vencemos o Bolívar em La Paz ” – disse Daniel ao Olé.

Para conquistar a histórica vitória no Estádio Hernado Silles, algo que nenhum time brasileiro conseguia há 37 anos, o Palmeiras buscou chegar na altitude três dias antes da partida, o que foi copiado pela delegação argentina agora.– Muitas vezes, chegando perto do jogo, quando os jogadores respiram, fica difícil pra eles, ficam assustados, acham que não vão conseguir respirar durante o jogo. Quando você chega mais cedo e pode treinar na altitude, eles tem a certeza de que não importa o quanto estiverem cansados, a sensação uma hora vai melhorar e o efeito pode amenizar. Chegar antes também pode ajudar o treinador a perceber quais jogadores estão com mais dificuldades, para fazer trocar e colocar jogadores que têm uma saturação de oxigênio mais adequada às circunstâncias – afirmou Daniel.

O medo da Argentina da altitude tem um grande motivo. Uma das derrotas mais vexatórias da história da Argentina foi para a Bolívia, em La Paz, quando os ‘hermanos’ foram goleados por 6 a 1, em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa de 2010.