Arena Corinthians ganha selo em site e entra para a lista de 'melhores atrações turísticas do mundo'

Crédito: Divulgação/Arena Corinthians

Inaugurado em maio de 2017, o Tour Casa do Povo, visita guiada da Arena Corinthians que já recebeu mais de 145 mil torcedores, ajudou o estádio do Timão a se credenciar como um dos melhores estádios do mundo para visitação. A casa corintiana recebeu, nesta quinta-feira, um dos selos de maior prestígio do TRIP ADVISOR, renomado site de viagens e conteúdos relacionados a turismo em todos os países.O Casa Do Povo foi honrado com o "Travellers Choice", selo concedido a apenas 10% das melhores atrações turísticas do mundo. A plataforma concedeu a honraria após verificar os números e avaliações de visitação dos viajantes ao longo dos últimos anos. Em São Paulo, o estádio está como sétima principal atração dentre 847 atividades listadas pelo portal.

- Esse selo é muito gratificante e motivo de orgulho para nós, que estamos no dia a dia, recebendo e cuidando da experiência dos visitantes no Tour. É um prêmio muito especial, pois coloca a Arena Corinthians em um seleto grupo no mundo todo - ressaltou Gabriel Dolce, gerente do Tour Casa do Povo.

- É ótimo ver que todo o empenho, dedicação e o foco de todos os integrantes da equipe do Tour na experiência do visitante está dando resultado. Nossas avaliações são muito altas, não só no Trip Advisor, mas também no NPS (Net Promoter Score, metodologia usada para medir a satisfação do cliente) - completou o gerente.O Tour Casa do Povo tornou-se referência turística na cidade de São Paulo, ao oferecer um passeio por dentro da Arena, onde é possível conhecer Átrio, Business Lounge, Camarotes, Sala de Imprensa, Auditório de Coletiva, além de lugares exclusivos usados pelos jogadores e comissão técnica, como sala de aquecimento, vestiários, zona mista e gramado.

Em razão da pandemia do coronavírus Covid-19, o tour está suspenso desde o dia 15 de março e aguarda aval das autoridades para poder reabrir, de acordo com novas etapas de reabertura estabelecidas pelo governo estadual.

As vendas no site (tour.arenacorinthians.com.br) seguem à disposição para os visitantes que já queiram garantir vaga projetando o retorno. Os interessados devem comprar os ingressos com a data simbólica de “31 de dezembro”. Quando a reabertura do Casa do Povo for definida, os compradores poderão reagendar o tour para a data desejada, dentro de um período de seis meses. Todas as informações estarão disponíveis nos canais oficiais.