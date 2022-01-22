Arena Barueri tem muros pichados com 'Trikas' antes da semifinal da Copinha entre São Paulo x Palmeiras

A Arena Barueri, local da semifinal da Copinha entre São Paulo e Palmeiras teve os muros pichados em referência a polêmica do apelido 'Trikas', que causou alvoroço nas redes sociais nesta semana. Frases como 'É os Trikas', 'Trikas 1972', 'O Baby é trikas' e 'É os Trikas' foram escritas. Vale ressaltar que 1972 é o ano de fundação da Torcida Independente, principal organizada do São Paulo. Já Baby é o apelido do presidente da organizada.

A Independente, inclusive, soltou uma nota oficial na qual repudia a alcunha, inclusive ameaçando torcedores que usarem o termo no Morumbi. Em nota divulgada abertamente em seu instagram, a Torcida Independente deixou claro ser contra a utilização do termo e aproveitou para cobrar uma resposta da diretoria do clube. - Para a sua trika não virar "zika" pro seu lado. Estamos avisando "numa" boa, para depois ninguém dizer que não sabia. E, vocês aí, da Comunicação do SPFC ou Assessoria de Imprensa. Nossa instituição tricampeão mundial não permite palhaçada. Perfeito? - diz a nota, que se mostrou descontente com uma palavra.