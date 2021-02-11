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futebol

Árbitro revela motivo da expulsão de Zé Gabriel

Meio-campista agrediu o preparador de goleiros do Sport e levou o cartão vermelho...
LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 18:54

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 18:54

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Se Abel Braga não vai poder contar com Uendel expulso diante do Vasco da Gama, o treinador ganhou mais um problema. Trata-se Zé Gabriel, que também levou o cartão vermelho no banco de reservas e não viaja com o elenco para o Rio de Janeiro.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Na súmula do confronto, o árbitro Rodolfo Toski Marques informou que o zagueiro do Colorado acertou um soco no rosto do preparador de goleiros do Sport.
+ Pedro Raul vendido, Donnarumma mais longe do Milan, futuro de Salah no Liverpool… Veja o Dia do Mercado
Confira abaixo a explicação da súmula:
Motivo: V2. For culpado de conduta violenta - Por dar um soco no pescoço do preparador de goleiros da equipe adversária, sr. Jorcey Garcia Santos, com a bola fora de jogo e a partida paralisada, estando ambos entre os reservados técnicos', escreveu.

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