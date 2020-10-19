Árbitro relata ofensa de Gómez para justificar expulsão do zagueiro

Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras

O árbitro Marcelo de Lima Henrique, responsável pelo apito no embate entre Fortaleza e Palmeiras, relatou na súmula da partida ofensas proferidas pelo zagueiro Gustavo Gómez ao assistente Rodrigo Figueiredo Henrique Correa, que culminaram na expulsão do atleta.

– Fui informado pelo árbitro assistente 1, Sr. Rodrigo Figueiredo Henrique Correa, que, após a aplicação do cartão amarelo por reclamação para o atleta citado (Gustavo Gómez), ele o ofendeu com as seguintes palavras: ‘vai tomar no c...’. Após a apresentação do cartão vermelho, o citado atleta correu em direção ao assistente 1, com o intuito de confrontá-lo, sendo contido por seus companheiros. Já estando fora de campo, proferiu as seguintes palavras direcionadas para mim: ‘vai tomar no c... você também’. O citado atleta teve que ser retirado dos arredores do campo de jogo por membros de sua equipe – informa a súmula sobre o ocorrido.

Gómez retornou ao Palmeiras depois de duas partidas pela seleção paraguaia. O zagueiro é o pilar defensivo do time e titular absoluto, entretanto, na última partida perdeu a cabeça e desfalcará o Verdão contra o Atlético Goianiense no próximo domingo (25). A suspensão não o impede de entrar em campo contra o Tigre, pela Libertadores.Sem o paraguaio e com a lesão de Luan, o Alviverde contará com apenas três nomes para compor o setor defensivo no domingo: Felipe Melo, que volta de suspensão, Emerson Santos, que fez apenas um jogo oficial em 2020, e Renan, Cria da Academia que recebeu uma oportunidade contra o Coritiba.