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futebol

Árbitro relata na súmula ter sido atingido por baqueta na Vila Belmiro

Marcelo de Lima Henrique relatou objeto atirado pela torcida do Santos. Transmissão do Premiere mostrou o momento em que o árbitro pega a baqueta no gramado da Vila...
LanceNet

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Publicado em 

23 out 2021 às 20:24

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 20:24

Crédito: Twitter do Santos
Além da derrota por 2 a 0 diante do América-MG, a partida deste sábado pode custar ainda mais caro ao Santos. Na súmula do jogo, o árbitro Marcelo de Lima Henrique relatou ter sido atingido na saída do gramado por uma "baqueta" atirada por torcedores do Peixe.- Informo que após o término da partida, no momento em que a equipe de arbitragem se dirigia ao túnel de acesso do vestiário, foi arremessado uma baqueta de instrumento musical vindo da direção onde se encontrava torcedores da equipe do Santos FC, atingindo o árbitro da partida - diz o relato na súmula.
Durante a transmissão do canal Premiere foi possível ver o árbitro pegando a "baqueta" no gramado e mostrando para as câmeras. Também foram vistos diversos copos jogados atrás de um dos gols durante a transmissão.Caso o Santos seja denunciado pela atitude, corre o risco de sofrer com multa ou até mesmo perda do mando de jogos. O Peixe ainda recebe na Vila o Fluminense, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Fortaleza, Chapecoense e Cuiabá.

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