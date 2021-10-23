Árbitro relata na súmula ter sido atingido por baqueta na Vila Belmiro

Além da derrota por 2 a 0 diante do América-MG, a partida deste sábado pode custar ainda mais caro ao Santos. Na súmula do jogo, o árbitro Marcelo de Lima Henrique relatou ter sido atingido na saída do gramado por uma "baqueta" atirada por torcedores do Peixe.- Informo que após o término da partida, no momento em que a equipe de arbitragem se dirigia ao túnel de acesso do vestiário, foi arremessado uma baqueta de instrumento musical vindo da direção onde se encontrava torcedores da equipe do Santos FC, atingindo o árbitro da partida - diz o relato na súmula.