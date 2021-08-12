Árbitro relata expulsão de médico do Flamengo contra o Olímpia; clube notifica Conmebol por 'confusão'

Em documento publicado a respeito da vitória por 4 a 1 do Flamengo sobre o Olímpia, o árbitro relatou que o Dr. Márcio Tannure foi expulso da partida por "contestar repetidamente as decisões da arbitragem". Contudo, a área jurídica do Flamengo já notificou a Conmebol alegando uma "confusão" feita pelo juiz Fernando Rapalinni (ARG), afirmando que o fisioterapeuta Márcio Puglia é quem foi expulso durante o confronto no Estádio Manuel Ferreira, no Paraguai.+ Confira o chaveamento e os resultados das quartas de final da Libertadores!De acordo com o relatório do árbitro, o médico e chefe do DM do Flamengo "protestou em diversas oportunidades contra as decisões da arbitragem".