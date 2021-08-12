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Árbitro relata expulsão de médico do Flamengo contra o Olímpia; clube notifica Conmebol por 'confusão'

Árbitro relata expulsão de Dr. Márcio Tannure, mas clube entende que houve uma confusão e, que, na verdade, o fisioterapeuta Márcio Puglia é quem foi expulso em Assunção...
LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2021 às 18:37

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 18:37

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Em documento publicado a respeito da vitória por 4 a 1 do Flamengo sobre o Olímpia, o árbitro relatou que o Dr. Márcio Tannure foi expulso da partida por "contestar repetidamente as decisões da arbitragem". Contudo, a área jurídica do Flamengo já notificou a Conmebol alegando uma "confusão" feita pelo juiz Fernando Rapalinni (ARG), afirmando que o fisioterapeuta Márcio Puglia é quem foi expulso durante o confronto no Estádio Manuel Ferreira, no Paraguai.+ Confira o chaveamento e os resultados das quartas de final da Libertadores!De acordo com o relatório do árbitro, o médico e chefe do DM do Flamengo "protestou em diversas oportunidades contra as decisões da arbitragem".
Por enquanto, o Dr. Márcio Tannure consta como suspenso para o jogo de volta, em Brasília, mas o clube confia que terá êxito na resolução do problema.
Consequentemente, um processo disciplinar foi aberto contra o Dr. Márcio Tannure. Por outro lado, no documento divulgado pela Conmebol sobre a partida e a súmula do árbitro, não houve menção às denúncias feitas pelo técnico Renato Gaúcho e pelo atacante Gabigol, que afirmaram que a delegação foi vítima de injúria racial durante o jogo no Estádio Manuel Ferreira.

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