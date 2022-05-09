Árbitro relata cusparada de torcedor na vitória do Peixe sobre o Cuiabá

O árbitro Braulio da Silva Machado apitou a vitória do Santos sobre o Cuiabá por 4 a 1, neste domingo, na Vila Belmiro, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.Na súmula da partida divulgada pela CBF, ele relatou ter sido atingido por uma "cusparada" de um torcedor que estava na área destinada aos santistas. No documento, Bráulio ainda reforça que o torcedor foi identificado e encaminhado à um posto de comando.

"Informo que no intervalo da partida, no momento que entravamos no túnel de acesso aos vestiário de arbitragem eu (Bráulio da Silva Machado - árbitro da partida) fui atingido por uma "cusparada" na cabeça, sendo que tal atitude grosseira e hostil foi realizada por um torcedor que estava localizado na área destinada a torcida do Santos FC, o mesmo foi identificado, detido e encaminhado pelo policiamento ao posto de comado para serem tomadas as devidas providencias legais, informo também que até o encerramento da confecção da súmula o boletim de ocorrência ainda não foi nos repassado", descreve a súmula.O Santos teve outro problema entre torcedor e árbitro ainda no Brasileirão do ano passado. O clube foi multado em R$ 5 mil pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) pelo arremesso de uma baqueta em direção ao árbitro Marcelo de Lima Henrique na derrota para o América-MG por 2 a 0, na Vila Belmiro.