Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Árbitro relata 'circunstâncias hostis' e revela expulsão de Barreto, do Botafogo, em súmula
futebol

Árbitro relata 'circunstâncias hostis' e revela expulsão de Barreto, do Botafogo, em súmula

Paulo Renato Moreira da Silva Coelho relatou invasão de jogadores do Botafogo ao fim da partida contra o Fluminense e reclamações no fim do jogo pelo Campeonato Carioca...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mar 2022 às 16:00

Publicado em 28 de Março de 2022 às 16:00

A confusão envolvendo os jogadores do Botafogo após a vitória sobre o Fluminense não passou batida por Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. O árbitro citou o acontecimento do Maracanã, em jogo válido pelo Campeonato Carioca, na súmula da partida, divulgada pela Ferj na manhã desta segunda-feira.+ Prazer, Erison! Atacante do Botafogo mostra credenciais e se despede como artilheiro do Carioca
Os atletas do Alvinegro ficaram revoltados quando o árbitro acabou o jogo com uma falta na intermediária para o Glorioso. Uma das reclamações do elenco é que ele tinha prometido que o jogo acabaria antes mesmo do gol marcado por Germán Cano, minutos antes.
O árbitro relatou a invasão de jogadores reservas e membros da comissão técnica na súmula, além de ter registrado uma expulsão a Barreto, volante do Botafogo.SÚMULA DO JOGO
"Após o término da partida os jogadores reservas e membros da comissão técnica da equipe do Botafogo F.R adentraram ao campo de jogo para reclamar das decisões da arbitragem sendo contidos pelo policiamento local."
"Expulsei com cartão vermelho direto após o término do jogo, o jogador de nº 05 da equipe do Botafogo F.R, Sr. Gustavo Bonatto Barreto, por após ter invadido o campo, ter puxado minha camisa de forma agressiva, ter segurado o assistente nº 02 pelo pescoço e ter dado uma ombrada no 4º árbitro. Ressalto que não foi possível apresentar o cartão no campo de jogo devido as circunstâncias hostis apresentadas."
Crédito: JogadoresdoBotafogoreclamamapósojogocontraoFluminense(Foto:ArmandoPaiva/Lancepress!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
TCES aponta lançamento de esgoto em praias de Vitória e notifica responsáveis
Imagem de destaque
Pão de queijo de frigideira: aprenda receita fácil para o café da tarde
Imagem de destaque
6 signos mais amorosos do zodíaco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados