Árbitro relata agressão e ofensas de Xavier, expulso no final do jogo do Corinthians contra o Internacional

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Expulso nos acréscimos da partida em que o Corinthians empatou por 1 a 1 com o Internacional, no Beira-Rio, no último domingo, o volante Xavier teve as suas atitudes descritas na súmula do confronto pelo árbitro Bruno Arleu de Araujo. De acordo com o juiz, o jogador do Alvinegro agrediu Taison, do Colorado, com um empurrão e depois trocou ofensas com Patrick, que também foi punido com o cartão vermelho após agressão ao zagueiro Raul Gustavo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Na súmula do duelo, publicada no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o árbitro fez o seguinte relato sobre os atos do meio-campista do Timão: "Aos 49 do segundo tempo, expulsei direto o atleta número 39 João Vitor Xavier de Almeida, da equipe SC Corinthians, por ter após a marcação de uma falta contra sua equipe, durante um principio de confronto coletivo entre ambas equipes, ter empurrado o peito do atleta número 10, sr. Taison Barcellos Freda, do SC Internacional, com o uso de força excessiva".

Ao agredir o atacante Taison, Xavier desencadeou uma confusão na qual Patrick agrediu Raul Gustavo. E o volante alvinegro e o meia colorado foram expulsos em seguida pelo juiz, que também descreveu as irregularidades cometidas pelos envolvidos na briga no final do duelo da 28ª rodada do Brasileirão.- Ato contínuo, o atleta número 88, sr. Patrick Bezerra do Nascimento, da equipe SC Internacional, empurra com o uso de força excessiva o rosto do atleta número 34, sr. Raul Gustavo Pereira Bicalho, da equipe SC Corinthians, sendo também expulso de forma direta. Após o ocorrido, ambos continuaram se ofendendo mutuamente, sendo contidos pelos seus companheiros. O fatoocorreu próximo ao círculo central e nenhum atleta necessitou de atendimento médico - escreveu Bruno Arleu de Araujo na súmula da partida.

No duelo diante do Inter, Xavier substituiu Gabriel Pereira aos 32 minutos do segundo tempo, quando o técnico Sylvinho tentou dar maior poder de marcação ao meio-campo do Corinthians, que então vencia o jogo por 2 a 1. Porém, a equipe acabou sofrendo o empate ao 47 minutos e, ao ser expulso pouco depois disso, o volante se tornou desfalque do Timão para a partida diante da Chapecoense, na próxima segunda-feira, na Neo Química Arena.