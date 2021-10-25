Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Árbitro relata agressão e ofensas de Xavier, expulso no final do jogo do Corinthians contra o Internacional
futebol

Árbitro relata agressão e ofensas de Xavier, expulso no final do jogo do Corinthians contra o Internacional

Volante tem suas atitudes em duelo no Beira-Rio descritas na súmula do juiz Bruno Arleu de Araujo, que aplicou o cartão vermelho ao jogador, desfalque diante da Chapecoense...

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 18:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 out 2021 às 18:53
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Expulso nos acréscimos da partida em que o Corinthians empatou por 1 a 1 com o Internacional, no Beira-Rio, no último domingo, o volante Xavier teve as suas atitudes descritas na súmula do confronto pelo árbitro Bruno Arleu de Araujo. De acordo com o juiz, o jogador do Alvinegro agrediu Taison, do Colorado, com um empurrão e depois trocou ofensas com Patrick, que também foi punido com o cartão vermelho após agressão ao zagueiro Raul Gustavo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja até quando vai o contrato de cada jogador do Corinthians
Na súmula do duelo, publicada no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o árbitro fez o seguinte relato sobre os atos do meio-campista do Timão: "Aos 49 do segundo tempo, expulsei direto o atleta número 39 João Vitor Xavier de Almeida, da equipe SC Corinthians, por ter após a marcação de uma falta contra sua equipe, durante um principio de confronto coletivo entre ambas equipes, ter empurrado o peito do atleta número 10, sr. Taison Barcellos Freda, do SC Internacional, com o uso de força excessiva".
Ao agredir o atacante Taison, Xavier desencadeou uma confusão na qual Patrick agrediu Raul Gustavo. E o volante alvinegro e o meia colorado foram expulsos em seguida pelo juiz, que também descreveu as irregularidades cometidas pelos envolvidos na briga no final do duelo da 28ª rodada do Brasileirão.- Ato contínuo, o atleta número 88, sr. Patrick Bezerra do Nascimento, da equipe SC Internacional, empurra com o uso de força excessiva o rosto do atleta número 34, sr. Raul Gustavo Pereira Bicalho, da equipe SC Corinthians, sendo também expulso de forma direta. Após o ocorrido, ambos continuaram se ofendendo mutuamente, sendo contidos pelos seus companheiros. O fatoocorreu próximo ao círculo central e nenhum atleta necessitou de atendimento médico - escreveu Bruno Arleu de Araujo na súmula da partida.
No duelo diante do Inter, Xavier substituiu Gabriel Pereira aos 32 minutos do segundo tempo, quando o técnico Sylvinho tentou dar maior poder de marcação ao meio-campo do Corinthians, que então vencia o jogo por 2 a 1. Porém, a equipe acabou sofrendo o empate ao 47 minutos e, ao ser expulso pouco depois disso, o volante se tornou desfalque do Timão para a partida diante da Chapecoense, na próxima segunda-feira, na Neo Química Arena.
A confronto com a equipe catarinense fechará a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, no qual o Alvinegro ocupa a sétima posição, com 41 pontos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados