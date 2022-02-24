Árbitro registra comentários contra a torcida do Botafogo em súmula: 'Arremessou celular, chinelos e tênis'

Grazziani Maciel Rocha, árbitro de Botafogo x Flamengo, registrou comentários negativos sobre a torcida do Alvinegro após a partida da última quarta-feira no Estádio Nilton Santos. Na súmula, disponibilizada pela Ferj nesta quinta-feira, o juiz afirmou que a equipe de arbitragem foi alvo de objetos arremessados pela torcida do Glorioso.+ Gesto do símbolo de dinheiro, selfies e camisa de torcida: John Textor rouba a cena em jogo do Botafogo

Tudo aconteceu durante o intervalo. Minutos antes, a torcida do Botafogo ficou revoltada por um suposto pênalti não marcado após a bola na mão de Pedro dentro da área. Grazziani sequer foi ao VAR para checar as imagens do lance.

"No intervalo da partida, no momento que a equipe de arbitragem dirigia-se para seu vestiário, a torcida do Botafogo, localizada próximo do túnel de acesso, arremessou vários objetos, tais como celular, latas de cerveja, chinelos, tênis, copos de plástico, entre outros. Informo que o assistente nº 01 Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa foi atingido por uma lata de cerva cheia em sua cabeça, machucando o mesmo, todavia não necessitando de atendimento médico. Ao término da partida, recebemos por parte do Botafogo apenas 2 pessoas identificadas por imagem, porém os demais envolvidos não foram identificados", escreveu o árbitro.

O Botafogo pode ser punido pelo TJD-RJ entre multa e até perda de mando de campo. Não há data marcada para o julgamento.