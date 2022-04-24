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futebol

Árbitro peruano apita Estudiantes-ARG e RB Bragantino pela Copa Libertadores

Duelo pela competição Sul-Americana acontece na próxima terça-feira, na Argentina...
LanceNet

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Publicado em 

24 abr 2022 às 18:28

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 18:28

Na próxima terça-feira (26), no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, às 19h15 (de Brasília), o Red Bull Bragantino enfrenta o Estudiantes-ARG no duelo dos líderes do Grupo C, em partida válida pela 3ª rodada da Copa Libertadores da América.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSE quem apita a partida é um já conhecido da torcida do Massa Bruta: o peruano Kevin Ortega. Ele será o árbitro deste confronto contra o Estudiantes-ARG, mas também apitou a vitória do clube brasileiro contra o Nacional-URU pelo placar de 2 a 0. Ortega será auxiliado no jogo na Argentina pelos também peruanos Michael Orúe e Jesús Sanchez. O quarto árbitro será Joel Alarcon, também do Peru.
Vale destacar que o vencedor da partida será o líder isolado da chave. Em caso de empate, o Estudiantes-ARG permanecerá como líder, haja vista que o clube Argentino é o primeiro colocado por conta do saldo de gols.
Crédito: Foto:Divulgação

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