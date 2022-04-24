Árbitro peruano apita Estudiantes-ARG e RB Bragantino pela Copa Libertadores

Na próxima terça-feira (26), no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, às 19h15 (de Brasília), o Red Bull Bragantino enfrenta o Estudiantes-ARG no duelo dos líderes do Grupo C, em partida válida pela 3ª rodada da Copa Libertadores da América.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSE quem apita a partida é um já conhecido da torcida do Massa Bruta: o peruano Kevin Ortega. Ele será o árbitro deste confronto contra o Estudiantes-ARG, mas também apitou a vitória do clube brasileiro contra o Nacional-URU pelo placar de 2 a 0. Ortega será auxiliado no jogo na Argentina pelos também peruanos Michael Orúe e Jesús Sanchez. O quarto árbitro será Joel Alarcon, também do Peru.