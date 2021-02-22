Árbitro justifica expulsão de Nino em Santos x Fluminense por 'ofensa à honra'

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

O árbitro Sávio Pereira de Sampaio explicou na súmula do empate por 1 a 1 entre Santos e Fluminense a expulsão do zagueiro Nino. O jogador levou um cartão vermelho direto e, segundo o juiz, o motivo foi uma ofensa após a marcação de uma falta, que gerou o gol do time paulista.

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- Após a marcação de uma falta contra sua equipe o mesmo proferiu as seguintes palavras para mim "vai tomar no seu **", de forma ofensiva em alto tom de voz . Me senti ofendido em minha honra com esta atitude - descreveu.

No mesmo lance, Sávio Pereira já havia advertido Nino com um cartão amarelo. Neste caso, a justificativa foi pelo zagueiro "desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem - Por reclamar e desaprovar as decisões da arbitragem".

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Após a partida, Nenê e Marcão reclamaram da conduta da arbitragem ao longo da partida. As principais críticas envolveram os critérios para marcação de faltas e os cartões amarelos.