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futebol

Árbitro justifica expulsão de Nino em Santos x Fluminense por 'ofensa à honra'

Sávio Pereira de Sampaio afirma que zagueiro disse 'vai tomar no seu **', de forma ofensiva em alto tom de voz'; lance originou gol de empate...
LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2021 às 14:25

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 14:25

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O árbitro Sávio Pereira de Sampaio explicou na súmula do empate por 1 a 1 entre Santos e Fluminense a expulsão do zagueiro Nino. O jogador levou um cartão vermelho direto e, segundo o juiz, o motivo foi uma ofensa após a marcação de uma falta, que gerou o gol do time paulista.
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- Após a marcação de uma falta contra sua equipe o mesmo proferiu as seguintes palavras para mim "vai tomar no seu **", de forma ofensiva em alto tom de voz . Me senti ofendido em minha honra com esta atitude - descreveu.
No mesmo lance, Sávio Pereira já havia advertido Nino com um cartão amarelo. Neste caso, a justificativa foi pelo zagueiro "desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem - Por reclamar e desaprovar as decisões da arbitragem".
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
Após a partida, Nenê e Marcão reclamaram da conduta da arbitragem ao longo da partida. As principais críticas envolveram os critérios para marcação de faltas e os cartões amarelos.
O resultado deixou o Fluminense mais distante de uma vaga direta na Libertadores. O Tricolor é o quinto colocado, com 61 pontos conquistados. Na última rodada, recebe o Fortaleza, no Maracanã.

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