Árbitro explica cartão para Diego, que desfalca o Flamengo no próximo jogo: 'Rodízio de faltas de sua equipe'

Em súmula, Raphael Claus (Fifa/SP) explicou o cartão amarelo dado para o meia Diego, do Flamengo. De acordo com o árbitro, a advertência ao camisa 10 - que desfalcará o Rubro-Negro na próxima rodada do Brasileirão - foi por conta do "rodízio de faltas de sua equipe sob um mesmo atleta", o meia Martín Benítez, do Vasco. O time de Rogério Ceni venceu por 2 a 0 e se aproximou do líder Internacional. Confira a classificação completa do Campeonato Brasileiro aqui.

O lance aconteceu aos 23 minutos do primeiro tempo, em disputa de bola no alto entre Diego e Benítez. Após a marcação da falta e o cartão amarelo recebido, o camisa 10 do Flamengo reclamou e argumentou com o árbitro.​- Foi cabeça com cabeça, Claus. Foi cabeça com cabeça. Eu fui disputar a bola. Olha depois! Eu estou com dois cartões amarelos. Olha depois a injustiça que você fez - afirmou Diego, no gramado do Maracanã, segundo o "Globoesporte".O Flamengo volta a campo no próximo domingo, sem a presença de Diego, suspenso. Para a partida contra o Red Bull Bragantino, Rogério Ceni tem outras dúvidas: Gerson, com problema no pé direito, além de Rodrigo Caio e Diego Alves, com lesões musculares, que já foram baixas contra o Vasco, na quinta.