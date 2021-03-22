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Árbitro e auxiliar afastados por erros em jogo do Fluminense voltam após três rodadas

Grazianni Maciel Rocha e o bandeirinha Rafael Sepeda de Souza passaram por 'reciclagem' e foram escalados para partida da quinta rodada do Carioca...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 18:30

LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2021 às 18:30
Crédito: Mailson Santana / Fluminense FC
O árbitro Grazianni Maciel Rocha e o bandeirinha Rafael Sepeda de Souza estão de volta ao Campeonato Carioca. Afastados pela comissão de arbitragem após a anulação de um gol legal do Fluminense na estreia do Estadual, contra o Resende, os dois fizeram período de "reciclagem" nas últimas três rodadas e voltaram a ser escalados para jogos da quinta rodada da Taça Guanabara.
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Gazianni vai apitar o jogo entre Nova Iguaçu e Portuguesa, na quinta-feira, às 15h30, no Laranjão. Já Rafael será um dos assistentes da partida de Madureira e Bangu, nesta quarta-feira, no Conselheiro Galvão. O árbitro ainda chegou a comandar o confronto entre Rio Branco-EE e Sampaio Corrêa-MA, pela Copa do Brasil.
O principal erro foi ainda no primeiro tempo, quando Caio Vinícius marcou um gol após cobrança de falta e quatro jogadores do Resende o davam condições. O Fluminense ainda reclamou de um pênalti não marcado do goleiro Jefferson em Miguel. Vale lembrar que não há VAR nesta fase da competição. O Flu acabou pagando caro pelos equívocos e foi derrotado por 2 a 1, sofrendo um gol já no último minuto do confronto.Veja a tabela do Campeonato Carioca
Em nota no dia 5 de março, a Ferj afirmou que houve "desconformidade com os protocolos técnicos". Assim, os dois passariam por reciclagem e fariam avaliação posterior para retornar às atividades. Não havia tempo estipulado para esse afastamento.
Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Ailton Ferraz afirmou que o árbitro pediu desculpas pelos erros. Isso também foi estendido ao presidente Mário Bittencourt.

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