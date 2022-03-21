Árbitro diz se sentir 'desrespeitado e constrangido' e Deyverson se desculpa por expulsão no Palmeiras

O árbitro Flavio Rodrigues de Souza relatou na súmula da vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Bragantino, neste domingo (20), pelo Campeonato Paulista, que expulsou o atacante Deyverson por ter se sentido 'desrespeitado e constrangido' durante o jogo.Exatos dois minutos depois de marcar o gol de empate do Verdão, de pênalti, Deyverson fez uma boba falta de ataque para interromper um contra-ataque rival. Ia levar cartão amarelo, mas acabou expulso por, segundo o juiz, dizer que 'não foi falta porra nenhuma.'

O fato tornou o camisa 16 assunto do final de semana. No sábado (19), o atacante fez uma postagem com uma foto sua e ainda apontou que 'falta pouco' para sua despedida como jogador do Alviverde. Seu contrato acaba no final de junho e não será renovado.

Desta vez o atacante foi novamente às redes sociais. Em uma postagem sobre o jogo, pediu desculpas públicas à torcida do Verdão pela expulsão.

- Infelizmente, o final não foi do jeito que eu queria, mas às vezes a vontade de vencer fala mais alto que a razão. Mesmo assim, estou feliz por marcar mais um gol pelo Verdão… A sensação é indescritível, não sei se choro ou se sorrio, só estou extremamente emocionado porque, a cada dia que passa, eu sei que chega o momento de dizer “até logo” e meu coração fica cada vez mais apertado. Tenho muito orgulho de vestir essa camisa. Obrigado por tudo, Palmeiras.

Nos vestiários após o jogo, o técnico Abel Ferreira tamb´´em comentou o ocorrido e ressaltou que Deyverson ter problemas em manter 'o seu controle mental.' TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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