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futebol

Árbitro de jogo Flu x Bahia relata ofensas de Mano Menezes

De acordo com José Mendonça da Silva Junior, o técnico do Bahia o chamou de 'vagabundo'...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2020 às 19:16

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 19:16

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia
O domingo de Mano Menezes foi um verdadeiro pesadelo. Se dentro de campo o seu time não rendeu e acabou derrotado pelo Fluminense, o treinador ganhou mais alguns ‘desafetos’ por conta da sua postura na beirada do campo.Incomodado com a arbitragem de José Mendonça da Silva Junior, o comandante não cansou de criticar o juiz e reclamou de absolutamente tudo. O ápice da ira aconteceu quando o VAR indicou pênalti de Gregore em Nenê.
Após o jogo, ele foi até o meio do campo e continuou com as reclamações. Na súmula, José Mendonça da Silva Junior não perdeu a oportunidade e relatou as ofensas do treinador do Bahia, que segundo o próprio, foi chamado de ‘vagabundo’.
Com a revelação de José Mendonça da Silva Junior, Mano Menezes pode ser denunciado e julgado pelo STJD.
Desempenho
Desde a sua chegada, Mano Menezes já dirigiu o Bahia em sete oportunidades, com dois triunfos e cinco derrotas.

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