Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Árbitro de Corinthians x Huancayo apitará pela primeira vez um jogo do Timão

Chileno Angelo Hermosilla nunca foi responsável por uma partida do Alvinegro. Nesta edição da Copa Sul-Americana ele já apitou três duelos, sendo um do próprio Huancayo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mai 2021 às 19:58

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 19:58

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians enfrenta o Sport Huancayo-PER, nesta quinta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pela Copa Sul-Americana. A partida será apenas para cumprir tabela, já que ambas as equipes já estão eliminadas da competição. No entanto, há situações inéditas no encontro pela fase de grupos. O árbitro da partida, Angelo Hermosilla, apitará pela primeira vez um jogo do Timão.TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui
GALERIA> Veja 30 técnicos brasileiros sem clube atualmente
Chileno de 42 anos, Hermosilla fará sua estreia em partidas do Alvinegro, mas não do adversário do clube brasileiro, uma vez que apitou a vitória do River Plate-PAR sobre os peruanos, por 2 a 1, na última quinta-feira, no Paraguai, ou seja, será a segunda rodada seguida em que o árbitro estará em campo comandando um duelo do Huancayo, ambos fora de casa.
Nessa partida, em Assunção, Hermosilla aplicou sete cartões amarelos, apenas um deles para o time peruano. Em três jogos que comandou até aqui na Sula, o chileno deu 14 amarelos, uma média de quase cinco por jogo. Dessa forma, a expectativa é que na Neo Química Arena as advertência aconteçam em abundância, diante do histórico do homem de preto nesta edição do torneio.Em quatro jogos que Hermosilla trabalhou pela Conmebol (Sul-Americana e Libertadores) na temporada 2021, em todos o mandante saiu vencedor.
Confira as partidas apitadas por Angelo Hermosilla pela Conmebol em 2021:
Copa Libertadores29/4/2021 - Defensa y Justicia-ARG 3 x 0 Universitario-PER
Copa Sul-Americana9/4/2021 - Palestino-CHI 2 x 1 Cobresal-CHI7/5/2021 - Arsenal-ARG 3 x 0 Jorge Wilstermann-BOL13/5/2021 - River Plate-PAR 2 x 1 Sport Huancayo-PER

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?
Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados