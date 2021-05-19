Árbitro de Corinthians x Huancayo apitará pela primeira vez um jogo do Timão

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians enfrenta o Sport Huancayo-PER, nesta quinta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pela Copa Sul-Americana. A partida será apenas para cumprir tabela, já que ambas as equipes já estão eliminadas da competição. No entanto, há situações inéditas no encontro pela fase de grupos. O árbitro da partida, Angelo Hermosilla, apitará pela primeira vez um jogo do Timão.TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui

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Chileno de 42 anos, Hermosilla fará sua estreia em partidas do Alvinegro, mas não do adversário do clube brasileiro, uma vez que apitou a vitória do River Plate-PAR sobre os peruanos, por 2 a 1, na última quinta-feira, no Paraguai, ou seja, será a segunda rodada seguida em que o árbitro estará em campo comandando um duelo do Huancayo, ambos fora de casa.

Nessa partida, em Assunção, Hermosilla aplicou sete cartões amarelos, apenas um deles para o time peruano. Em três jogos que comandou até aqui na Sula, o chileno deu 14 amarelos, uma média de quase cinco por jogo. Dessa forma, a expectativa é que na Neo Química Arena as advertência aconteçam em abundância, diante do histórico do homem de preto nesta edição do torneio.Em quatro jogos que Hermosilla trabalhou pela Conmebol (Sul-Americana e Libertadores) na temporada 2021, em todos o mandante saiu vencedor.

Confira as partidas apitadas por Angelo Hermosilla pela Conmebol em 2021:

Copa Libertadores29/4/2021 - Defensa y Justicia-ARG 3 x 0 Universitario-PER