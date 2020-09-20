Árbitro da final da Copa do Mundo de 2018 apita Guaraní e Palmeiras

​Pitana é um juíz experiente, considerado um dos melhores do continente sul-americano. Em sua carreira, ele arbitrou partidas como a final da Copa do Mundo de 2018 e a eliminação do Corinthians para esse mesmo Guaraní, na segunda fase da Libertadores de 2020. Além disso, o argentino ostenta o escudo da Fifa em seu uniforme desde 2010.Em jogos do Palmeiras, o árbitro esteve presente em dois que não trazem boas recordações ao torcedor alviverde. O primeiro foi a eliminação, nos pênaltis, para o Barcelona de Guayaquil, nas oitavas de final da Libertadores de 2017. O mais recente ocorreu na temporada passada, na derrota para o Grêmio, no Pacaembu, pelas quartas de final da competição.