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Árbitro da final da Copa do Mundo de 2018 apita Guaraní e Palmeiras

Nestor Pitana foi escalado pela Conmebol para comandar partida da Libertadores entre brasileiros e paraguaios, nesta quarta-feira (23) pela quarta rodada da fase de grupos...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 11:00

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2020 às 11:00
Crédito: Reprodução
O árbitro argentino Nestor Pitana foi o escolhido pela Conmebol para apitar a partida entre Guaraní, do Paraguai, e Palmeiras, válida pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, quarta-feira (23) às 21h30 (de Brasília), em Assunção.
​Pitana é um juíz experiente, considerado um dos melhores do continente sul-americano. Em sua carreira, ele arbitrou partidas como a final da Copa do Mundo de 2018 e a eliminação do Corinthians para esse mesmo Guaraní, na segunda fase da Libertadores de 2020. Além disso, o argentino ostenta o escudo da Fifa em seu uniforme desde 2010.Em jogos do Palmeiras, o árbitro esteve presente em dois que não trazem boas recordações ao torcedor alviverde. O primeiro foi a eliminação, nos pênaltis, para o Barcelona de Guayaquil, nas oitavas de final da Libertadores de 2017. O mais recente ocorreu na temporada passada, na derrota para o Grêmio, no Pacaembu, pelas quartas de final da competição.
​A partida entre o maior campeão nacional e o Guarani, do Paraguai, será na próxima quarta-feira (23) às 21h30 (horário de Brasília) com transmissão do SBT e do Fox Sports.

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