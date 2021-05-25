Árbitro da final da Champions League coleciona polêmicas com Guardiola e Manchester City

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Está chegando a hora do jogo mais aguardado de toda a temporada europeia. No próximo sábado, Manchester City e Chelsea se enfrentam pela grande final da Champions League. A partida será disputada no Estádio do Dragão, na cidade do Porto, em Portugal, às 16h (de Brasília).

+ Veja a tabela da Champions LeaguePara este duelo, a Uefa escalou o árbitro Antonio Miguel Mateu Lahoz, de 44 anos, que também está confirmado para a disputa da Eurocopa. E em sua primeira final de Liga dos Campeões, o espanhol encontrará o Manchester City pela quinta vez na carreira.

Àquela altura, a partida estava empatada em 1 a 1, mas logo em seguida o time francês virou o placar. O possível pênalti, negado pelo árbitro espanhol, fez falta para o segundo jogo. Na França, o Monaco venceu por 3 a 1, e avançou por conta dos gols marcados fora de casa.

E os três gols de diferença poderiam ser empatados logo no primeiro tempo no Etihad Stadium. Após fazer 1 a 0 no começo, o City reclamou de um pênalti de Milner aos 29 minutos, após a bola bater na mão do volante. O segundo lance, quase nos acréscimos, foi um gol anulado de Sané. O alemão estava em posição de impedimento, mas a bola partiu de Milner, o que validaria o tento.

- Não falei com ele, e não estou preocupado com sua escolha. Não poderia me importar menos. Estou muito confiante na minha equipe. Você não pode imaginar como estou confiante na minha equipe e no que temos que fazer.

Em busca de sua terceira Champions League como treinador, Pep Guardiola terá que trabalhar não só as táticas, mas também o psicológico de sua equipe para a grande decisão.