Araos 'ressurge' no Corinthians, e Sylvinho fala de oportunidades ao chileno: 'A resposta é do atleta'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Foram menos de dois minutos em campo no empate do Corinthians em 1 a 1 com o Atlético-GO, mas esse pouco tempo já serviu para que Araos recebesse uma nova chance com o técnico Sylvinho, o que não acontecia havia cinco partidas. Essas oportunidades devem aparecer, mas vai depender do atleta.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Cogitado para deixar o clube nos últimas semanas, o meia acabou não acertando sua saída. Na imprensa chilena, o interesse do Colo-Colo em sua sua contratação chegou a ser noticiado, mas as condições do negócio não foram atraentes e a mudança de ares acabou não acontecendo para o jogador.

A tendência de saída parecia ser a mais provável, uma vez que desde o duelo com Flamengo, que foi o último em que Araos esteve em campo, ele acabou ficando fora do banco em metade dos seis jogos disputados pelo Timão: Ceará, Athletico-PR e Grêmio. O chileno acabou retornando apenas contra o Juventude e contra o Atlético-GO, além de ter sido relacionado contra o Santos.

- Araos é um atleta do Corinthians, que tem uma boa qualidade técnica, pode fazer uma função no meio-campo, pode fazer uma função que já fez lá atrás de externo, pelo lado esquerdo, e obviamente que na medida do possível vai sendo aproveitado. Volto a dizer: a resposta sempre é do atleta, nós gerenciamos, buscamos, montamos, treinamos, incentivamos, organizamos e o atleta vai respondendo - disse Sylvinho em coletiva após o jogo com o Dragão.

Contra o Atlético-GO, Araos entrou em campo aos 50 minutos, quando substituiu Giuliano, que sentiu câimbra na perna esquerda e precisou deixar o gramado. Com a série de jogadores no DM e sem a confirmação da participação deles contra o América-MG, o chileno deve ir mais uma vez para o banco e, como disse o treinador, pode ganhar uma chance se responder bem.