Araos é liberado pelo Corinthians para integrar seleção chilena

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Após recuperar espaço no Corinthians no fim da última temporada, o meia chileno Ángelo Araos também ganhou prestígio com a seleção do seu país e foi convocado pelo técnico Martín Lassarte para um amistoso contra a Bolícia, na próxima sexta-feira (26). O atleta, que assim como todo o elenco corintiano, ganhou folga neste fim de semana, não se reapresentará na segunda-feira (22) e já migrará diretamente para o Chile, onde a partida acontece, na cidade de Rancagua.

A logística corintiana acredita que logo após a partida, Araos já retorna ao Brasil. O Timão ainda não sabe quando será o próximo compromisso oficial, já que o Campeonato Paulista está paralisado, após o Estado entrar na fase emergencial de contenção ao avanço dos casos do novo coronavírus, o que, entre as restrições, está a suspensão de eventos esportivos. Contudo, uma reunião entre a direção da Federação Paulista de Futebol e representantes dos clubes de Série A1, na manhã desta segunda-feira (22) definirá sobre os próximos passos, com a competição sendo retomada nos próximos dias.

Aráos ficou quase três meses sem ser escalado, entre novembro de 2020 e janeiro de 2021. Porém, nos últimos sete jogos do último Brasileirão só ficou fora de um, justamente a 38ª rodada, quando o Timão empatou sem gols contra o Internacional, em Porto Alegre, sendo titular em todas as ocasiões.

Já nesta temporada, o meia entrou em campo apenas nos dois minutos finais da vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, há duas semanas, pela terceira rodada do Paulistão, na Neo Química Arena.

No Timão desde o segundo semestre de 2018, salvo três meses que ele passou empresado a Ponte Preta, no fim de 2019, o jogador chileno tem 44 jogos disputados e um gol marcado.

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