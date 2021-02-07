Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Araos comenta sobre sequência na equipe titular e afirma: 'Quero jogar no Corinthians'
futebol

Araos comenta sobre sequência na equipe titular e afirma: 'Quero jogar no Corinthians'

Com a lesão de Cazares, Vagner Mancini deu oportunidades para o meia chileno provar seu valor no Timão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2021 às 14:57

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 14:57

Crédito: Araos pode completar três jogos seguidos como titular (Divulgação
Nas últimas semanas, com a ausência de Cazares, Ángelo Araos ganhou espaço na equipe titular do Corinthians e deu conta do recado. O chileno foi titular contra Bahia e Ceará e mostrou que pode competir por uma vaga no meio-campo. Em entrevista à TV oficial do clube, ele não escondeu a felicidade em poder atuar pelo Alvinegro.
Botafogo rebaixado! Veja os times com mais rebaixamentos para a Série B
- Estou feliz porque estou tendo oportunidade de demonstrar que eu quero jogar aqui no Corinthians e vamos continuar. Estamos trabalhando bem e vamos continuar fazendo isso nos jogos - disse Araos.
TIMÃO NA LIBERTA? VEJA TABELA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃODesde que chegou ao clube, em 2018, o chileno era visto como um jogador promissor, mas nunca teve uma sequência para provar seu valor.
Contra o Athletico-PR, na quarta-feira (10), às 21h30, na Neo Química Arena, em partida válida pela 35ª rodada do Brasileirão, Araos deverá figurar novamente entre os titulares. Ele também falou sobre o momento do clube na competição.
- É muito bom para gente poder demonstrar que queremos estar aqui no Corinthians. Queremos ganhar todos os jogos, conquistar uma vaga para a Libertadores, então vamos devagar, jogo a jogo - concluiu o meia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados