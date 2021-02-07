Araos comenta sobre sequência na equipe titular e afirma: 'Quero jogar no Corinthians'

Crédito: Araos pode completar três jogos seguidos como titular (Divulgação

Nas últimas semanas, com a ausência de Cazares, Ángelo Araos ganhou espaço na equipe titular do Corinthians e deu conta do recado. O chileno foi titular contra Bahia e Ceará e mostrou que pode competir por uma vaga no meio-campo. Em entrevista à TV oficial do clube, ele não escondeu a felicidade em poder atuar pelo Alvinegro.

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- Estou feliz porque estou tendo oportunidade de demonstrar que eu quero jogar aqui no Corinthians e vamos continuar. Estamos trabalhando bem e vamos continuar fazendo isso nos jogos - disse Araos.

TIMÃO NA LIBERTA? VEJA TABELA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃODesde que chegou ao clube, em 2018, o chileno era visto como um jogador promissor, mas nunca teve uma sequência para provar seu valor.

Contra o Athletico-PR, na quarta-feira (10), às 21h30, na Neo Química Arena, em partida válida pela 35ª rodada do Brasileirão, Araos deverá figurar novamente entre os titulares. Ele também falou sobre o momento do clube na competição.