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Arão tem lesão na coxa constatada e vira desfalque para o Flamengo

Volante não conseguirá se recuperar a tempo de jogar neste domingo, contra o Santos...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2020 às 11:46

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 11:46

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Já sem Thiago Maia por um longo período, o Flamengo vê outro volante virar baixa, embora com um contratempo mais brando. Na manhã desta quinta-feira, Willian Arão, que sentiu dores no treino de ontem, teve uma lesão no músculo posterior da coxa direita constatada. Ele já iniciou tratamento. - O atleta Arão sentiu dores na parte posterior da coxa direita no treino de ontem. Na manhã desta quinta-feira (10.12), realizou exame, que constatou lesão no local. Iniciou tratamento - informou o clube, através da assessoria de imprensa, sem informar a previsão de retorno - como de praxe.
Sem Thiago Maia e Arão, que não se recuperará a tempo de jogar contra o Santos neste domingo, Rogério Ceni terá Gerson e João Gomes para o setor, que pode ser ocupado ainda por Diego Ribas.
> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
Em tempo: o jogo contra o Santos será às 16h deste dia 13, no Maracanã. Atualmente, o Flamengo é o terceiro colocado do Brasileirão, com 42 pontos - oito a menos em relação ao São Paulo, o líder.

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