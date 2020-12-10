Arão tem lesão na coxa constatada e vira desfalque para o Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Já sem Thiago Maia por um longo período, o Flamengo vê outro volante virar baixa, embora com um contratempo mais brando. Na manhã desta quinta-feira, Willian Arão, que sentiu dores no treino de ontem, teve uma lesão no músculo posterior da coxa direita constatada. Ele já iniciou tratamento. - O atleta Arão sentiu dores na parte posterior da coxa direita no treino de ontem. Na manhã desta quinta-feira (10.12), realizou exame, que constatou lesão no local. Iniciou tratamento - informou o clube, através da assessoria de imprensa, sem informar a previsão de retorno - como de praxe.

Sem Thiago Maia e Arão, que não se recuperará a tempo de jogar contra o Santos neste domingo, Rogério Ceni terá Gerson e João Gomes para o setor, que pode ser ocupado ainda por Diego Ribas.

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