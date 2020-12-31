Arão incansável, Pedro artilheiro e Arrascaeta garçom: o raio X das estatísticas do Flamengo em 2020

Em razão da pandemia da Covid-19, que interrompeu as competições durante três meses no primeiro semestre, o futebol brasileiro estendeu a temporada atual até fevereiro de 2021. Apesar disso, aproveitamos o fim de 2020, nesta quinta-feira, para levantar algumas estatísticas do Flamengo no ano.
Confira abaixo o Raio X do ano do Flamengo em números, além de ver quem foram os atletas rubro-negros com mais jogos, mais minutos em campo, artilheiros, garçons e os que mais levaram cartões nas 58 partidas disputadas em 2020.
+ Títulos, despedidas e “fico” dos artilheiros… O 2020 do Flamengo em 12 fotosRAIO X DO FLAMENGO EM 2020:
- 58 partidas- 37 vitórias- 12 empates- 9 derrotas- 70,6% de aproveitamento- 3 títulos (Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Carioca)- 109 gols marcados- 65 gols sofridos- 50 jogadores utilizados
LÍDERES DAS ESTATÍSTICAS NO ELENCO:> MAIS JOGOS
Na lista dos jogadores que mais minutos estiveram em campo, poucas mudanças. Destaque para a dupla titular de volantes - Willian Arão e Gerson -, que se mantém no topo. Na sequência, aparecem Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Filipe Luís, que foi titular em todas as 37 partidas que disputou em 2020.
- Willian Arão: 3.756 minutos - Gerson: 3.596 minutos- Bruno Henrique: 3.483 minutos- Everton Ribeiro: 3.400 minutos- Filipe Luís: 3.203 minutos> MAIS GOLS MARCADOS
- Pedro: 21 gols- Gabigol: 20 gols- Bruno Henrique: 18 gols- Everton Ribeiro: 9 gols- Arrascaeta: 8 gols> MAIS ASSISTÊNCIAS
No quesito passe para gol, Arrascaeta ficou no topo da lista. Com grande repertório de passes e cruzamentos, o uruguaio distribuiu 11 assistências e foi o maior garçom da equipe no ano pela segunda vez consecutiva. Na sequência, Bruno Henrique e Everton Ribeiro aparecem com nove e seis, respectivamente.- Arrascaeta: 11 assistências- Bruno Henrique: 9 assistências- Everton Ribeiro: 6 assistências- Isla: 5 assistências- Gabigol, Diego e Matheuzinho: 4 assistências> MAIS CARTÕES