Arão é liberado de apresentação no Ninho e segue em repouso em casa

Novo líder do Brasileirão, o elenco do Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu com as boas notícias a respeito de Rodrigo Caio, Gabriel Barbosa e Diego, que não tiveram lesões constatadas. Por outro lado, Willian Arão foi liberado da atividade para permanecer em repouso em casa por conta da fratura em um dedo do pé direito, sofrida na última quinta-feira. O jogador seguirá em observação pelo departamento médico, e deve ser desfalque na rodada final do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, na quinta-feira.
Desde o acidente, o DM entendia que a chance do volante entrar em campo no domingo, quando o Flamengo venceu o Internacional por 2 a 1 e assumiu a liderança, era mínima, mas Willian Arão pediu ao técnico e "esgotou todas as possibilidades", inclusive tomando um medicamento e realizando teste no vestiário. Porém, as dores o impediram de atuar, mas não o tiraram do banco.O técnico Rogério Ceni falou sobre a situação do atleta após a vitória por 2 a 1, com gols de Arrascaeta e Gabriel Barbosa. Lamentando a ausência do atleta, que foi improvisado como zagueiro e deu ótima resposta sob o seu comando, Ceni disse ainda manter esperanças de contar com ele contra o São Paulo.
- A palavra do médico é sempre importante para mim, mas a palavra do atleta tem um peso maior. O Arão falou comigo e disse que queria fazer um teste no vestiário. Não posso proibir o meu jogador de confiança, um cara que coloquei nessa posição (de zagueiro), de fazer um teste no vestiário. Por isso que eu trouxe para o jogo. Havia uma mínima chance e eu tinha que esgotar as possibilidades. A partir do momento que ele diz "eu não consigo", OK. Já tínhamos um time pré-determinado. Arão não treinou com a gente. Acho importante a presença dele com o grupo. Está há muito tempo no Flamengo. Vamos analisar as condições dele para o próximo jogo - afirmou Ceni, domingo.