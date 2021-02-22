Arão é liberado de apresentação no Ninho e segue em repouso em casa

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Novo líder do Brasileirão, o elenco do Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu com as boas notícias a respeito de Rodrigo Caio, Gabriel Barbosa e Diego, que não tiveram lesões constatadas. Por outro lado, Willian Arão foi liberado da atividade para permanecer em repouso em casa por conta da fratura em um dedo do pé direito, sofrida na última quinta-feira. O jogador seguirá em observação pelo departamento médico, e deve ser desfalque na rodada final do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, na quinta-feira.

Desde o acidente, o DM entendia que a chance do volante entrar em campo no domingo, quando o Flamengo venceu o Internacional por 2 a 1 e assumiu a liderança, era mínima, mas Willian Arão pediu ao técnico e "esgotou todas as possibilidades", inclusive tomando um medicamento e realizando teste no vestiário. Porém, as dores o impediram de atuar, mas não o tiraram do banco.O técnico Rogério Ceni falou sobre a situação do atleta após a vitória por 2 a 1, com gols de Arrascaeta e Gabriel Barbosa. Lamentando a ausência do atleta, que foi improvisado como zagueiro e deu ótima resposta sob o seu comando, Ceni disse ainda manter esperanças de contar com ele contra o São Paulo.