Arão dá declaração curiosa sobre o elenco do Flamengo e fala sobre reforços: 'É o Flamengo que ganha'

Crédito: EVARISTO SA / POOL / AFP

O Flamengo nem precisou de muito esforço para voltar a golear o Olimpia. Desta vez, em duelo realizado nesta quarta-feira, pela volta das quartas de final da Libertadores, o Rubro-Negro venceu por 5 a 1, e Willian Arão marcou um dos gols da partida, que contou com cerca de 11 mil flamenguistas no Estádio Mané Garrincha. Além de responder sobre a vitória, Arão falou com a imprensa e sublinhou a importância da chegada de reforços e a força do elenco rubro-negro, dando uma declaração curiosa para enaltecer o plantel:

- A gente não tem ciência de que isso é fora do comum, até porque nosso grupo não é um grupo comum. O mais importante é a vitória. Estamos focados nisso, focados em ganhar. Quando as oportunidades aparecem, queremos ter o melhor aproveitamento possível. Para nós é bem natural.

- Reforços sempre são bons, a diretoria está buscando alguns pontualmente, e vão ser todos muito bem-vindos, vamos receber todo muito bem, esperamos que eles se adaptem o mais rápido possível e nos ajudem a conquistar títulos, consequentemente é o Flamengo que ganha. Vamos recebê-los de braços abertos - completou o volante.

No placar agregado, o Flamengo avançou com vantagem de 9 a 2, já que havia triunfado por 4 a 1 na ida. Agora, o Rubro-Negro espera o vencedor do confronto entre Fluminense e Barcelona-EQU, que empataram no primeiro jogo (2x2) e que voltam a duelar em Guaiaquil amanhã, para saber o rival das semi.

Ainda sobre o jogo desta noite, aliás, o camisa 5 comentou sobre a presença do público e acerca de seu gol marcado - o 4º na temporada:

- Muito legal, muito especial. Não só marcar, mas também voltar a jogar, voltar para aquecer. A gente sabe da importância da torcida do Flamengo para nós, para o adversário também, sabemos como é importante. Fica aqui o meu agradecimento a eles, meu muito obrigado porque vocês fazem a diferença também.

+ Veja o chaveamento da Libertadores até a final