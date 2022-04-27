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Arão cita 'caldeirão' que o Flamengo irá encarar no Chile e vento ao falar de experiência na Libertadores

Rubro-Negro visita a Universidad Católica às 19h desta quinta-feira, no Chile...
LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2022 às 18:50

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 18:50

No Chile, o Flamengo terá a missão de enfrentar a Universidad Católica, às 19h (de Brasília) desta quinta-feira, pela terceira rodada do Grupo H da Libertadores, e defender uma invencibilidade histórica como visitante no torneio. E Willian Arão, que já enfrentou o time chileno no Estádio San Carlos de Apoquindo em 2017, alertou para o "caldeirão" que o Fla irá se deparar:- Obviamente, são dois times e momentos completamente diferentes. Dá para lembrar que é um caldeirão, muito difícil jogar lá, historicamente. Que eu me lembre, fizemos uma boa partida, mas levamos um gol de bola parada, marcado pelo Santiago Silva (1x0). O que a gente espera é mais uma partida difícil e dura de Libertadores, mas temos condições de apresentar um bom futebol lá e sair vencedor - disse o volante, à "FlaTV", ao lembrar do confronto realizado no Chile pela Libertadores de 2017, em que o time saiu derrotado por 1 a 0, na fase de grupos.
> GALERIA - Veja os projetos de novos estádios dos clubes brasileiros
Atleta mais longevo no elenco do Fla, Arão falou sobre a experiência de jogos na Libertadores, citando fatores que costumam ser empecilhos em jogos da competição continental:
- Ajuda bastante a experiência, conviver com essa situação, conhecer já os estádios, que são diferentes, a maioria venta muito, então modifica também a forma de jogar, os árbitros, a qualidade do gramado... Enfim, tento passar tudo isso para os meus companheiros para que eles se atentem os mais rápido possível, ainda mais nesta fase, que não tem VAR. Como time, temos que estar preparado para qualquer situação.
> Veja a tabela da Libertadores
O camisa 5 também disse o que se espera do jogo desta quinta:
- Mais um jogo difícil, importantíssimo, três pontos já encaminham e nos dão uma tranquilidade muito grande para a sequência da Libertadores. A gente pôde treinar, corrigir algumas coisas e esperamos apresentar um bom futebol, além de fazer os três pontos para encaminhar essa classificação.
Crédito: ArãodurantetreinodoFlamengo:jogonoChileseráàs19hdestaquinta-feira(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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