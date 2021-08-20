'Arame liso', lesões, substituições sem efeito: Fluminense volta a ser irregular e cai na Libertadores

Crédito: Staff Images / CONMEBOL

Nem o que deu certo para o Fluminense acabou se mostrando positivo de fato na eliminação após o empate em 1 a 1 com o Barcelona de Guayaquil (EQU). Na partida no Equador, o Tricolor começou melhor, mas sofreu com duas lesões que mudaram o rumo da partida, além de ter criado poucas chances de real perigo, apesar da posse de bola expressiva. Assim, a queda na Libertadores traduz a dificuldade da equipe em fazer boas atuações.

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A variação tática que vinha sendo fortemente pedida (e era uma necessidade) aconteceu mais uma vez e mudou a forma de o time se comportar. Com passes mais caprichados e uma movimentação interessante nos espaços, o Flu fez uma boa primeira etapa com o domínio em campo. No entanto, nem a mudança foi capaz de corrigir a falta de letalidade do ataque tricolor. Foram quatro chutes na direção nos 90 minutos, apesar dos 68% de posse.

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Além das reposições, jogadores que costumam fazer a diferença também não tiveram uma boa noite de atuações individuais. No ataque, Fred perdeu o tempo das jogadas e errou passes para finalização. O meia Martinelli, que já não vinha tendo o desempenho de costume nas últimas partidas, deu oportunidades para o Barcelona contra-atacar. Egídio, geralmente auxiliar no setor ofensivo, contribuiu pouco. Por fim, Luccas Claro deu a condição para o gol adversário.

O Flu agora volta as forças para o Campeonato Brasileiro, onde soma quatro derrotas seguidas. Na segunda-feira, enfrenta o Atlético-MG, às 20h, em São Januário. Os mineiros são também os adversários da quinta-feira, quando o Tricolor abre a disputa das quartas de final da Copa do Brasil no Nilton Santos, às 21h30.