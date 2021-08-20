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'Arame liso', lesões, substituições sem efeito: Fluminense volta a ser irregular e cai na Libertadores

Tricolor sofreu ao perder Ganso e Yago, piorou no segundo tempo e foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil para aumentar pressão sobre Roger Machado...

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 ago 2021 às 06:00
Crédito: Staff Images / CONMEBOL
Nem o que deu certo para o Fluminense acabou se mostrando positivo de fato na eliminação após o empate em 1 a 1 com o Barcelona de Guayaquil (EQU). Na partida no Equador, o Tricolor começou melhor, mas sofreu com duas lesões que mudaram o rumo da partida, além de ter criado poucas chances de real perigo, apesar da posse de bola expressiva. Assim, a queda na Libertadores traduz a dificuldade da equipe em fazer boas atuações.
+ ATUAÇÕES: Com falhas, Fluminense tem muitas notas baixas em eliminação na Libertadores
A variação tática que vinha sendo fortemente pedida (e era uma necessidade) aconteceu mais uma vez e mudou a forma de o time se comportar. Com passes mais caprichados e uma movimentação interessante nos espaços, o Flu fez uma boa primeira etapa com o domínio em campo. No entanto, nem a mudança foi capaz de corrigir a falta de letalidade do ataque tricolor. Foram quatro chutes na direção nos 90 minutos, apesar dos 68% de posse.
Veja todos os confrontos da Libertadores
Além das reposições, jogadores que costumam fazer a diferença também não tiveram uma boa noite de atuações individuais. No ataque, Fred perdeu o tempo das jogadas e errou passes para finalização. O meia Martinelli, que já não vinha tendo o desempenho de costume nas últimas partidas, deu oportunidades para o Barcelona contra-atacar. Egídio, geralmente auxiliar no setor ofensivo, contribuiu pouco. Por fim, Luccas Claro deu a condição para o gol adversário.
O Flu agora volta as forças para o Campeonato Brasileiro, onde soma quatro derrotas seguidas. Na segunda-feira, enfrenta o Atlético-MG, às 20h, em São Januário. Os mineiros são também os adversários da quinta-feira, quando o Tricolor abre a disputa das quartas de final da Copa do Brasil no Nilton Santos, às 21h30.
*Estagiária sob supervisão de Luiza Sá

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