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Apuração da denúncia de Gerson: Natan e Bruno Henrique são convocados para depor

Meio-campista do Flamengo acusou Ramírez, do Bahia, de injúria racial no jogo contra o Tricolor. Por carta precatória, colombiano também prestará depoimento
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Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 17:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 dez 2020 às 17:20
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Nesta segunda-feira, em inquérito que apura a denúncia de Gerson, que acusa o meia Indio Ramirez, do Bahia, de injúria racial, Natan e Bruno Henrique foram convocados a prestar depoimento na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi).Policiais da Decradi estiveram na Gávea, inclusive, para que fosse entregue ao departamento jurídico do Flamengo - cuja pasta é dirigida por Rodrigo Dunshee - a intimação para que o zagueiro e o atacante do Rubro-Negro depõem como testemunhas na investigação.
De acordo com informações iniciais do site "GE", a delegada Marcia Noeli, à frente do caso, solicitará ao Flamengo o laudo solicitado pelo clube junto a especialistas em leitura labial, na semana passada, em que Ramírez teria dito "seu negro" em um discussão com Gerson, que prestou depoimento na Decradi na última terça-feira.
Natan e Bruno Henrique estavam próximos do entrevero, cabe destacar.
Há uma semana, a delegada Marcia Noeli havia informado que Ramírez, o técnico Mano Menezes e o árbitro Flavio Rodrigues de Souza também darão depoimento (por carta precatória, pois estão em outro estado) sobre o caso.

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