Aproveitamento do Palmeiras chega a quase 70% com Zé Rafael e Danilo em campo

Crédito: Cesar Greco

Logo em sua chegada, foi possível identificar como Abel Ferreira gosta de diversificar as escalações do Palmeiras. Porém, assim como no gol e na zaga, o técnico português parece ter encontrado a formação ideal para o meio de campo do time, sendo esta com Danilo e Zé Rafael.Os dois estiveram entre os titulares em 15 dos últimos 16 jogos do Verdão e tendo alto rendimento. Com a dupla, o Palmeiras soma 52 partidas, com 33 vitórias, sete empates e 12 derrotas, resultando em um aproveitamento de 67,9%. Além do bom desempenho, são cinco gols marcados pelo camisa 8 e dois pela Cria da Academia.

Dos últimos confrontos, a única partida em que eles não estiveram em campo foi na derrota de 3 a 2 para o Fortaleza, quando Abel escolheu poupar alguns de seus principais jogadores para encarar o São Paulo poucos dias depois, pela Copa Libertadores.Os atletas têm boa movimentação e participação no ataque, dando qualidade para a saída de bola do Verdão. Além disso, os meio-campistas apresentam bom passe e conseguem fugir com mais facilidade da pressão adversária.