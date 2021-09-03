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futebol

Aproveitamento do Palmeiras chega a quase 70% com Zé Rafael e Danilo em campo

Dupla esteve entre os titulares em 15 dos últimos 16 jogos do Verdão...

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 11:30

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2021 às 11:30
Crédito: Cesar Greco
Logo em sua chegada, foi possível identificar como Abel Ferreira gosta de diversificar as escalações do Palmeiras. Porém, assim como no gol e na zaga, o técnico português parece ter encontrado a formação ideal para o meio de campo do time, sendo esta com Danilo e Zé Rafael.Os dois estiveram entre os titulares em 15 dos últimos 16 jogos do Verdão e tendo alto rendimento. Com a dupla, o Palmeiras soma 52 partidas, com 33 vitórias, sete empates e 12 derrotas, resultando em um aproveitamento de 67,9%. Além do bom desempenho, são cinco gols marcados pelo camisa 8 e dois pela Cria da Academia.
Dos últimos confrontos, a única partida em que eles não estiveram em campo foi na derrota de 3 a 2 para o Fortaleza, quando Abel escolheu poupar alguns de seus principais jogadores para encarar o São Paulo poucos dias depois, pela Copa Libertadores.Os atletas têm boa movimentação e participação no ataque, dando qualidade para a saída de bola do Verdão. Além disso, os meio-campistas apresentam bom passe e conseguem fugir com mais facilidade da pressão adversária.
Provavelmente com a dupla como titular no meio, o Palmeiras enfrenta o Flamengo no próximo dia 12, às 16h (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, dentro do Allianz Parque.

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