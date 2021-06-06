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Aprovado em exames e por Abel, Deyverson vai jogar o Brasileirão pelo Palmeiras

Atacante retornou de empréstimo e, mesmo sem previsão de estreia, já realizou testes físicos e iniciou trabalhos na Academia de Futebol...
LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2021 às 07:30

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 07:30

Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras
Deyverson retornou à Academia de Futebol neste sábado (5) para realizar testes físicos e o restante das avaliações antes de ser integrado aos treinos. Retornando de empréstimo, o atacante ainda não fica à disposição de Abel Ferreira, que já assumiu que pretende utilizar o atleta.O contrato do jogador com seu antigo clube, o Alavés-ESP, terminaria apenas no final de junho, mas o atleta se despediu ainda em maio, no dia 21. Três dias depois, no dia 24 de maio, o Palmeiras o registrou no BID (Boletim Informativo Diário).
Essa semana, depois do jogo de ida da Copa do Brasil diante do CRB, o técnico palmeirense falou sobre a volta dele e como o elenco está em relação a isso.-Sempre fui verdadeiro com a direção. Sabemos do contexto da pandemia e, neste momento, temos que fazer contenção. Parte financeira acima da parte esportiva. Ele vem nessa linha. Já foi muito feliz aqui. Tenho certeza que o grupo vai receber bem – disse.
Na última sexta-feira (4), Deyverson passou por uma bateria de exames, clínicos e físicos, no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. No dia seguinte, ele foi, pela primeira vez nessa segunda passagem, para a Academia de Futebol, onde realizou mais algumas atividades, mas sem entrar em campo para treinar com os companheiros.
Como está regularizado no BID, o atleta já pode estrear pelo Campeonato Brasileiro – na Copa do Brasil e na Libertadores, o Palmeiras pode inscrevê-lo nas oitavas de final. Na primeira passagem pelo elenco alviverde, fez 104 jogos, marcando 25 gols.

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