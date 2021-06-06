Aprovado em exames e por Abel, Deyverson vai jogar o Brasileirão pelo Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras

Deyverson retornou à Academia de Futebol neste sábado (5) para realizar testes físicos e o restante das avaliações antes de ser integrado aos treinos. Retornando de empréstimo, o atacante ainda não fica à disposição de Abel Ferreira, que já assumiu que pretende utilizar o atleta.O contrato do jogador com seu antigo clube, o Alavés-ESP, terminaria apenas no final de junho, mas o atleta se despediu ainda em maio, no dia 21. Três dias depois, no dia 24 de maio, o Palmeiras o registrou no BID (Boletim Informativo Diário).

Essa semana, depois do jogo de ida da Copa do Brasil diante do CRB, o técnico palmeirense falou sobre a volta dele e como o elenco está em relação a isso.-Sempre fui verdadeiro com a direção. Sabemos do contexto da pandemia e, neste momento, temos que fazer contenção. Parte financeira acima da parte esportiva. Ele vem nessa linha. Já foi muito feliz aqui. Tenho certeza que o grupo vai receber bem – disse.

Na última sexta-feira (4), Deyverson passou por uma bateria de exames, clínicos e físicos, no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. No dia seguinte, ele foi, pela primeira vez nessa segunda passagem, para a Academia de Futebol, onde realizou mais algumas atividades, mas sem entrar em campo para treinar com os companheiros.