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Apresentado pelo Corinthians, João Pedro vê passagem pelo Palmeiras com naturalidade

Jogador também falou sobre ser agenciado pelo mesmo empresário do atacante Roger Guedes, outro reforço do Timão, mas não se enxerga como "contrapeso" na negociação...
LanceNet

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Publicado em 

02 set 2021 às 17:20

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 17:20

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Assim como o atacante Roger Guedes, o lateral-direito João Pedro é mais um reforço do Corinthians nesta janela de transferências que já vestiu a camisa do arquirrival, Palmeiras.
Revelado pelo clube alviverde, onde se profissionalizou em 2014, o atleta chega ao Timão emprestado pelo Porto até junho de 2022, com valor pré-fixado para compra (com os valores mentidos em sigilo), e tratou com naturalidade o período em que atuou pelo Palestra.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão simule os próximos jogos- O futebol, hoje em dia, é muito complexo, tive a passagem á, não tem como apagar, mas tô totalmente focado aqui e vou procurar fazer o meu melhor, trabalhar muito, como fiz em todos só lugares que passei. Dentro de campo vai ser automático no que eu mostrar. Fico grato pela oportunidade – disse o camisa 2 na sua entrevista coletiva de apresentação, nesta quinta-feira (2).
Outra coincidência envolvendo João Pedro e Roger Guedes é que ambos são agenciados pelo mesmo empresário, Paulo Pitombeira. No entanto, o atleta não se vê como um “contrapeso” pela contratação de Guedes.
- No futebol, muitos outros já fizeram esse caminho de ir para a Europa, não ter se adaptado muito bem logo de cara e ter voltado ao Brasil, eu fui lá, trabalhei, fiquei uma temporada inteira fazendo o meu melhor, pode não ter dado certo para alguns, para mim foi uma boa passagem, tive muito aprendizado enquanto fiquei por lá. Sobre isso (contrapeso Roger Guedes), vou trabalhar, isso não me toca, não me afeta. Hoje muitos jogadores têm o mesmo empresário, então não me afeta em nada.
No futebol brasileiro, João Pedro também vestiu a camisa da Chapecoense e do Bahia.

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