Apresentado, Parede explica o pensamento na família e a decisão pelo Vasco: 'Não pensei duas vezes'

Desde a tarde desta terça-feira o Vasco tem, oficialmente, mais um atacante: Guilherme Parede foi anunciado mais cedo e, de noite, foi apresentado à torcida. Emprestado pelo Talleres (ARG), ele estava jogando no país vizinho até a pandemia de Covid-19 paralisar o calendário do futebol também por lá. Estava, atualmente, treinando nas instalações do Coritiba. E teve de tomar decisões também ligadas à família para assinar com o Cruz-Maltino.- O Mazzuco (diretor executivo de futebol) me ligou, me passou todo o projeto e eu não pensei duas vezes (no desejo). Quem não quer estar no Rio, jogar num grande clube? Mas a questão era a família, minha esposa está grávida. Está complicado para viajar. Mas sentei com a minha esposa, vimos que era um momento importante para a minha carreira. Eu estou com 24 anos. Então não pensei duas vezes. E as pessoas do clube, a segurança, a receptividade, tudo foi importante. Não tem preço. Essa vontade deles de eu estar aqui - celebrou Parede, durante transmissão ao vivo da Vasco TV.