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Apresentado no Vasco, Sarrafiore destaca polivalência, mas lembra: 'Minha posição ideal é de meia'

Argentino emprestado junto ao Internacional afirmou já ter treinado no Cruz-Maltino na função preferida. Desta forma, deverá brigar por posição com Marquinhos Gabriel...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 18:34

LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2021 às 18:34
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco tem um novo meia. "Meia clássico. Camisa 10". A definição foi de Alexandre Pássaro, diretor executivo de futebol do Cruz-Maltino, durante a apresentação do argentino Martín Sarrafiore. Emprestado pelo Internacional, o jogador de 23 anos pode até exercer outras funções, mas deverá disputar posição com Marquinhos Gabriel. - Lá no Inter eu tinha o Dale (D'alessandro) na frente. Aqui, treinei na minha posição, que é meia. Cheguei no Brasil como meia, mas também posso jogar pelos lados e como segundo volante. Mas a minha posição ideal é de meia - explicou o armador.
Pássaro justificou a investida pelo jogador principalmente com questões técnicas e táticas. Embora não tenha se notabilizado pelos gols de fora da área na última temporada, o dirigente destacou a finalização de média distância como uma virtude do jogador.
- O Sarrafiore tem uma característica muito marcante de chute ao gol. Hoje, nós só temos o Andrey com aquele tipo de finalização. Claro que o Morato finaliza, o Marquinhos Gabriel finaliza, o próprio Zeca finaliza muito, mas não com essa característica e daquele lugar no campo - analisou o dirigente.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O meia será mais um estrangeiro num grupo que já tem o paraguaio Matías Galarza e o também argentino Germán Cano. O compatriota de Sarrafiore, inclusive, participou dos contatos para convencer o jogador e a família dele a se mudarem para o Rio. Mas ele quer se entrosar com todo o grupo.
- Meu entrosamento com o Cano tomara que seja o melhor, ele é um jogador muito bom e vai me facilitar muito, mas penso no meu entrosamento com todo o time. O time está encaixado, então eu que tenho que me adequar aos jogadores para ajudar o Vasco, que é o mais importante - entende o meia.

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