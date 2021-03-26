Apresentado no Vasco, Léo Jabá diz: 'Não vejo a hora de voltar a torcida para eu ter o Caldeirão a meu favor'

Crédito: Rafael Ribeiro/CRVG

O Vasco apresentou nesta sexta-feira o seu quarto reforço para a temporada 2021. Trata-se do atacante Léo Jabá, que pertence ao PAOK, da Grécia, que chega por empréstimo até o fim deste ano. Durante sua apresentação, o atleta, de 22 anos, agradeceu ao clube pela oportunidade, falou da possível dupla com Cano e de suas características dentro de campo.

> Confira a classificação do Campeonato Carioca- Eu tive pouco contato com o Cano. Meu armário é ao lado do dele. Estamos nos comunicando no treino e tentando nos entender. Tenho certeza que posso ajudá-lo e ele pode me ajudar também. Tenho características de força e velocidade. Jogo pelas beiradas, mas também posso jogar pelo meio como falso nove - disse o jogador, que é revelado pelo Corinthians, e recebeu a camisa 7 durante sua apresentação.

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De acordo com Alexandre Pássaro, diretor de futebol vascaíno, a contratação de Léo Jabá segue o mesmo modelo de contrato de produtividade estabelecido pelo clube. O jogador revelou que quase assinou com o Atlético-GO, mas não chegou a um acordo. Ele também disse que não pensou duas vezes quando surgiu a proposta do Vasco e que seu pai é torcedor do clube.

- Eu cheguei a ir para Goiânia e fiz exame. Combinamos algumas coisas, mas quando chegamos lá não foi o que estava combinado. Então voltei para São Paulo. Quando surgiu a oportunidade de vir para o Vasco não pensei duas vezes - explicou, e depois acrescentou.

- Meu pai ficou muito emocionado, ele é da Bahia e no Nordeste você sabe como é a torcida. Meu pai é vascaíno. Quando falei que ia para o Vasco ele ficou arrepiado e chorou. Queria estar aqui. Essa camisa vai para ele. Não vejo a hora de voltar a torcida para eu ter o Caldeirão ao meu favor - revelou.