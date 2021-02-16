Apresentado no Flamengo, Bruno Viana fala em realização de sonho e mira títulos: 'Quero fazer história'

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Na tarde desta terça-feira, o Flamengo apresentou o zagueiro Bruno Viana, o primeiro reforço para a temporada 2021. Antes de fazer o primeiro treino no Ninho do Urubu, o atleta de 26 anos falou com a imprensa e não escondeu a felicidade de atuar pelo clube carioca, onde usará a camisa 30.

+ Novo manto vindo aí: confira a evolução das camisas 1 do Flamengo no século- Só de falar do Flamengo já motiva qualquer jogador de futebol. Jogar no Flamengo é a realização de um sonho pessoal e da minha esposa. Estou grato pela oportunidade e pelo trabalho feito para eu estar aqui neste momento. Quero desfrutar da melhor maneira possível.

Após quase cinco anos na Europa, Bruno Viana retorna ao Brasil com contrato de empréstimo até o fim do ano. No fim do período, o Flamengo terá opção de compra em definitivo do zagueiro no valor de 7 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões). Com 1,87m de altura, o defensor falou sobre as principais características e destacou a parte técnica.

- Me vejo como um zagueiro técnico, rápido nas coberturas. Prefiro jogar no lado direito, mas também, se for preciso, jogo do lado esquerdo, como já fiz várias outras vezes. Tenho um bom passe e consigo ter uma boa leitura de jogo. No decorrer dos treinos, vou ver como o Rogério Ceni trabalha e tentar me adaptar rápido.

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Bruno Viana chega para reforçar um dos setores mais questionados pela torcida em 2020. Após a saída de Marí, Léo Pereira e Gustavo Henrique foram contratados, mas não conseguiram se firmar na equipe titular e passaram a conviver com críticas. Sobre isso, o novo reforço mostrou não se importar com a cobrança imediata.

- Estou preparado. Na Europa, no Olympiacos e no Braga, a torcida e a cobrança não são iguais as do Flamengo, mas existem. Então, acredito que estou preparado para encontrar logo o Maracanã lotado. Não vejo a hora de isso acontecer logo.CONFIRA OUTROS TRECHOS DA COLETIVA:

Expectativa de estrear pelo Flamengo​Chego para ajudar a equipe a conquistar títulos, que é o mais importante, e fazer a minha história, que tem que ser grande. Quero deixar tudo que tenho do meu potencial aqui. O sonho de qualquer jogador é jogar no Maracanã cheio com a torcida do Flamengo. Na Europa, também se fala isso. Não vejo a hora de realizar um sonho meu e da minha família.

Saída polêmica do BragaEsse é um assunto que já foi resolvido entre eu e o Carvalhal. Não quero aprofundar muito. Quero aproveitar o momento para agradecer ao Braga pelos quatro anos que passei lá, pelos 150 jogos que fiz, pelo recorde de invencibilidade na Liga Europa... Não quero tocar mais nesse assunto do Carvalhal. Agora, estou feliz no Flamengo e não vejo a hora de jogar.

Repetir sucesso de MaríEle chegou e em tão pouco tempo conseguiu fazer coisas boas, conquistar títulos, agora está no Arsenal. Meu desejo não é diferente. Quero estar aqui, jogar, trabalhar, me dedicar, conquistar títulos para depois voltar à Europa em um grande clube. Torço por mim para isso.